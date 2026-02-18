2月22日はにゃんにゃんにゃんにちなみ猫の日実行委員会が定める「猫の日」です。

楽天トラベルは猫の日を前に「全国の宿自慢の看板猫ランキング」を発表しました。

「かわいい」「会いたい」と思う宿泊施設の看板猫をインターネットで投票するもので、2026年は全国から53匹がエントリーしました。

愛らしいネコたちが勢ぞろいする中、県内の宿で暮らすあるネコが見事全国2位に輝きました。宿の招きネコとなっているネコを紹介します。

看板猫「かぼす」

九重町の筋湯温泉にある宿房 花しのぶ。

古民家風の落ち着きのある建物で源泉かけ流しの温泉が楽しめる宿です。

いま、注目されているのが…

◆TOS刀祢優月記者

「いました！入り口入ってすぐ女将に抱っこされながら出迎えてくれました。かわいい」

看板猫の「かぼす」です。

元気いっぱいのかぼすちゃん 目を離したすきに…

看板猫「かぼす」

かぼすは推定3歳のメスで、3年前に野良ネコだったところを宿の女将に保護されました。

◆筋湯温泉 宿房 花しのぶ女将 渡辺文代さん

「お転婆で本当に元気いっぱいのかぼすちゃん。けっこう外に出たりするので少し心配な面もある」

取材中も私たちが目を離したすきに…。

◆TOS刀祢優月記者

「この奥にかぼすちゃんが潜ってしまっていて…」

近くの温泉施設の入り口に隠れていました。

かぼすちゃんは先代の看板猫「はな」の跡を継いだ2代目。

普段は、お客さんの出迎えや離れにある温泉への案内をしてくれます。

人気のひみつは「クールな表情と貫禄のある佇まい」

看板猫「かぼす」

客からは、クールな表情と貫禄のある凛とした佇まいが人気だということです。

2025年、2024年と看板猫ランキングにエントリーしましたが結果はともに11位。

今回はトップ10入りを目指していたそうですが…。

◆筋湯温泉 宿房 花しのぶ女将 渡辺文代さん

「本当に信じられない状態だったが『2位よ！』と言われてやったー！って。今はもう私のところに泊まりに来るお客さんたちはネコ好きなお客さんが多い。かぼすちゃんがお客さんたちのところへ寄っていってなでなでしてもらって、お客さんが花しのぶに泊まって満足して帰ってもらえればそれが一番私の希望」

かぼすちゃんが今回2位にランクインしたこの看板猫ランキングですが、実は全国で唯一、1匹だけ殿堂入りしているネコがいるんです。

別府市には“殿堂入り”した猫が

殿堂入り看板猫「おもち」

そのネコがこちら別府市にある新玉旅館の看板猫「おもち」です。おもちくんは2023年から2年連続で1位を獲得して見事殿堂入りを果たしました。

すぐに膝の上に乗りたがる人懐っこい性格で宿泊客のお迎えやお見送りを率先して行うお手本のような看板猫だということです。

宿の看板猫に会いに訪れる人も多いそうでかわいらしいその存在が県内の観光を後押ししてくれそうです。