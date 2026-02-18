アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が18日、都内で「ONE Championship日本オリジナル新シリーズ発表記者会見」を実施。日本オリジナル新シリーズ「ONE SAMURAI（ワン・サムライ）」の始動を発表した。元K-1王者の与座優貴（28＝team VASILEUS）が“エース宣言”を口にした

「ONE SAMURAI」は、ONEが日本を主戦場に展開する日本人ファイターを軸にした最高峰のシリーズ。日本の格闘技史に名を刻んできたトップ選手から、次世代スターまで、「SAMURAI＝世界へ挑戦する覚悟」を象徴する闘いを、世界基準のプロダクションとなる。

日本人選手が主役となる「ONE SAMURAI」は年間12大会予定。第1回大会は4月29日の有明アリーナ大会となる。タイトルマッチもしくは、日本トップクラスの選手が毎大会出場予定されている。

会見に出席した与座は「自分がONE SAMURAIで外国人選手に挑むのではなく自分が迎え撃って全員倒す。そして武尊さんがあと1試合で引退してしまうので、自分がONE SAMURAIのエースとして引っ張っていく」と“エース宣言”を口にした。

さらに「自分が世界で一番強いと思っている。それを証明してONEのパウンド・フォー・パウンド（PFP）を目指したい」と力を込めた。最後に「ONEという世界最高の舞台で自分自身がどこまで駆け上がれるか楽しみにしている。それを一緒に応援して試合を見てもらえればと思います」とメッセージを送った。

昨年5月にONEデビューを果たした元Kー1ライト級王者の与座。昨年11月の日本大会ではK―1元3階級王者の武尊にも勝っている“タイの強豪”スーパーレックに勝利して、ONE参戦後3連勝を飾っている。