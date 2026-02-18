特別国会がきょう召集され、高市総理が第105代内閣総理大臣に選出されました。今夜、第2次高市内閣が発足します。

午前8時、正門が開かれると同時に続々と登院する議員たち。今回、106人が初当選を果たしました。

自民党（最年少で当選） 村木汀 衆院議員

「20代の国会議員が少ない中で、当事者としての若者の声を国政に届けていける、そういった面では強みだと思いますし、精一杯頑張っていきたいと思っております」

チームみらい 峰島侑也 衆院議員

「チーム一同、フルスロットルで頑張っておりますので、その勢いのまま国会を走り抜けたい」

慣れない初登院。なかには登院したことを示すパネルで自分の名前の場所が分からず、とまどう議員の姿も。

ベテラン議員や、返り咲いた人も。再び議員バッチを胸に国会での活動が始まります。

自民党 丸川珠代 衆院議員

「この党が新しい気持ちで政治とカネの問題に向き合っていけるように、過去の反省をいかせるように緊張感をもって臨んでいきたい」

衆議院選挙で圧勝し、巨大与党として国会に臨む自民党。両院議員総会で高市総理は…

高市総理

「新人議員の皆様を心より歓迎いたします、おめでとうございます。前回の衆議院議員選挙から約1年4か月、本当に歯を食いしばって選挙区を歩き続けてこられた皆様、お帰りなさいませ！」

こう話したあと、手にしたのは衆議院選挙の公約です。

高市総理

「これは国民の皆様との大切なお約束です。皆様はもう既に読み込んでいらっしゃるとは思いますが、改めて暗記するまで読み込んでいただき…」

政策の実現に向けて党の結束を呼びかけました。

衆議院本会議前、議場に向かう際には…

高市総理

「きのうも横向きの枕の宣伝をしてた。あれがどんなに良いかっていう宣伝を…」

同僚議員と談笑。議場に入っても終始笑顔がこぼれます。

午後1時から始まった衆議院本会議での総理大臣指名選挙。その結果…

森英介 衆院議長

「高市早苗君を本院において、内閣総理大臣に指名することに決まりました」

再び総理に指名されると三度お辞儀をし、笑顔を見せました。

高市総理

「失礼いたします」

中道・小川代表

「総理、ご就任おめでとうございます」

参議院でも総理大臣に選出されたあと、各党への挨拶回りをおこなった高市総理。

先ほど、総理官邸で日本維新の会の吉村代表と会談し、連立合意文書で明記した食料品の消費税の2年間ゼロに向けた検討や、インテリジェンス機能の強化といった政策を推し進めていく方針を確認しました。

高市総理は全ての閣僚を再任した上で今夜、第2次高市内閣を発足させる予定です。