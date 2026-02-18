ニューヨークとさらば青春の光が人間の欲望と本性を暴くABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season5』。

2月17日（火）の同番組では、3児の母の小森純が“30代でおばあちゃんになる”という衝撃的な人生を歩む女性を直撃取材した。

現在38歳で5人の娘を持つシングルマザーでありながら、すでに孫がいるという大阪在住のえりなさんは、高校2年生のときに地元の暴走族総長だった1歳年上の彼氏との間に長女を妊娠した。

妊娠発覚後、音信不通になった彼氏が少年院送致されるなど波乱の展開を経ながらも、長女が1歳頃に戻ってきた彼氏と復縁。

「一緒にはいたけど、籍を入れられるような状況ではなかった」と彼とは未婚のまま5年間で4人の娘を出産したと語る。

「やり直す気はなかったけど、結構真っすぐタイプなので…」と語るえりなさんの愛の歴史と、5年間で4人出産という驚異的なペースに、小森は驚きのあまり「性欲強いんだね」と思わずツッコミ。

えりなさんの長女（20歳）も「強すぎる」と深く頷く場面もあり、えりなさんと子どもたちのオープンな親子関係に、スタジオでは笑いと尊敬の声が上がった。

そして、4人の娘を女手一つで育てていたえりなさんは、その後キャバクラの客として出会った経営者の男性と結婚。5人目の娘も誕生し、順風満帆な日々を送っていたえりなさんだったが、まさかの試練が待ち受けていた。

そんなえりなさんは現在20歳の長女が第一子を出産したことで、38歳でおばあちゃんに。数々の困難に直面しながらも、たくましく娘たちを育てるえりなさんの生き様に、スタジオMC陣も「すごいな」「めっちゃええやん」と感動の展開となっていた。