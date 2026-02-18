エクスペディアは2月18日（水）、同社のデータに基づいた「2026年の旅行節約術」を発表。航空券の最適な予約時期などを紹介している。

予約のベストタイミングは？

同社のデータによると、最もリーズナブルに予約できる曜日は以下の通り。

国際線：金曜日（日曜日の予約に比べて平均4%低額） 国内線：木曜日（日曜日の予約に比べて平均4%低額）

出発日のどれくらい前に予約すべきかという点については、国際線なら「31～45日前」の予約で平均約3万2,800円の節約になるという。国内線の場合は「46～60日前」が狙い目。約4,100円お得になるそうだ。

混雑を避けるなら「水曜出発」

最も空いているのは「水曜日」のフライト。逆に最も混雑するのは土曜日だという。

また、年間を通して最もリーズナブルに旅行できる月は「11月」とのこと。12月のハイシーズンに比べると平均44%も割安になる。紅葉シーズン後半や初冬の風景を狙うには良いタイミングかもしれない。

「日帰りフライト」の可能性も

フライトを利用した「日帰り旅行」を計画するZ世代・ミレニアル世代が増えているという。

現地での滞在が24時間以内の「マイクロケーション」と呼ばれるスタイルで、週末にふらっと飛行機で地方へ飛び、スナップ撮影をして帰ってくるような軽快なスタイルも考えられる。