きょう召集された特別国会を前に、県1区で初当選を果たした遠藤寛明さんが国会に初登院しました。きのうからけさにかけて、遠藤さんの初登院に密着しました。

【写真を見る】「山形を一番に考えがんばる」遠藤寛明さんの衆議院初登院にカメラが密着 特別国会召集（山形）

けさ、国会議事堂の前は開門を待つ大勢の新人議員などでこの人だかり。今回の衆院選で、自民党は戦後最多となる316議席を獲得し、そのうち66人が初当選の議員です。





特別国会の開会に先立ち、きのう行われた党主催の新人研修会。県1区で初当選した遠藤寛明さんが、関係者に一礼をして会場に向かう姿がありました。





鈴木俊一 幹事長「国民の皆様方からは厳しい目が向けられることになると思う。自分の発言がどういう影響を及ぼすのか、そういうことも考えながら、発言にも気を付けていかなければならない」

■けさは緊張の面持ち





遠藤寛明さん「おはようございます」



一夜明け、遠藤さんが緊張した面持ちで姿を現しました。





遠藤寛明さん「きょうは緊張で5時過ぎには目が覚めてしまった。すごく緊張しています」



そして午前8時の開門。遠藤さんが初登院しました。





初登院した 遠藤寛明さん「感謝の気持ちと初心を忘れずに、地元の皆さん山形を一番に考えてがんばっていかなければいけないと、改めて今国会の目の前に立って思ったところであります」



手には当選証書。そしてネクタイにも思いが。

■情熱の赤





初登院した 遠藤寛明さん「イメージカラーが赤なので、情熱の赤、今も燃えているというか、これからも全力で取り組みたいという思いの表れだと思う」



遠藤さんは1年生議員ですが、公約に掲げたことに地道に取り組むと力を込めます。





初登院した 遠藤寛明さん「私のモットーは会って聞いて動く。まずは地域の皆さんの所に伺って、一つひとつ様々な声をお聞きして、それを国政に届けていくこれを1番に大事にしたい」

■議員バッジをつけてもらい





議員バッジを胸につけ、プレートで自身の名前を探し、写真撮影に応じます。



初登院後には執務を行う議員会館へ。

■議員会館はまだ・・・





遠藤寛明さん「まだ荷物も何も運んでいない状態。少しずつ自分の荷物を運んでいきたい」





少し緊張がほどけた様子の遠藤さん。時折、笑みもこぼれます。



遠藤寛明さん「少しずつ、これから国会議員として始まっていくんだなという思い」



県政から国政へ。県民の期待をどのように形にしていくのか、遠藤さんの新たな挑戦が始まります。