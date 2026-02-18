エディオンは、オフィシャル・キャラクター「いいなちゃん」のLINEスタンプの販売を2月17日から開始した。



●過去は“期間限定” 今回はずっと販売



これまで、キャンペーンなどにおける期間限定のLINE スタンプ配布で好評を得ていたが、「期限を気にせずずっと使い続けたい」「日常の会話でもっと使いたい」という要望を受け、今回、クリエイターズスタンプとして販売することとした。



「全力！いいなちゃんの毎日使えるあいさつ」という名称で、「ありがとう」「おつかれさま」といった、毎日の会話に便利なメッセージから、「いいなちゃん」のコミカルな一面を表現した遊び心のあるスタンプまで全40種類をラインアップ。会話を楽しく盛り上げるコミュニケーションツールとして使える。販売価格は50LINEコイン。