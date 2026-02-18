　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月18日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 344(　　 286)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　46(　　　46)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 533(　　 533)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　18(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 126(　　 126)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1910(　　1910)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1461(　　 807)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　41(　　　29)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 206(　　 176)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 88115(　 40311)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 134(　　　68)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 3(　　　 3)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 964(　　 480)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 2)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 55802(　 27460)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　74(　　　48)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 4(　　　 0)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　96(　　　96)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5810(　　5810)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　39(　　　39)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 7(　　　 7)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 511(　　 511)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 28403(　 28403)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　23(　　　23)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース