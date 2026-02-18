主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月18日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月18日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 344( 286)
TOPIX先物 3月限 46( 46)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 533( 533)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 18( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 126( 126)
日経225ミニ 3月限 1910( 1910)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1461( 807)
6月限 41( 29)
TOPIX先物 3月限 206( 176)
日経225ミニ 3月限 88115( 40311)
4月限 134( 68)
5月限 3( 3)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 964( 480)
6月限 8( 2)
日経225ミニ 3月限 55802( 27460)
4月限 74( 48)
5月限 4( 0)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 96( 96)
6月限 3( 3)
日経225ミニ 3月限 5810( 5810)
4月限 39( 39)
5月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 511( 511)
6月限 14( 14)
日経225ミニ 3月限 28403( 28403)
4月限 23( 23)
5月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
株探ニュース