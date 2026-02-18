主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月18日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月18日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2134( 942)
TOPIX先物 3月限 1771( 640)
日経225ミニ 3月限 1705( 1508)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 580( 278)
6月限 100( 0)
TOPIX先物 3月限 5408( 430)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 515( 452)
TOPIX先物 3月限 960( 179)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 920( 277)
TOPIX先物 3月限 629( 629)
日経225ミニ 3月限 2010( 1963)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 837( 347)
TOPIX先物 3月限 869( 591)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 47( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 928( 504)
6月限 42( 42)
TOPIX先物 3月限 198( 172)
日経225ミニ 3月限 61577( 33179)
4月限 97( 47)
5月限 8( 4)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 502( 296)
6月限 10( 8)
日経225ミニ 3月限 34654( 16978)
4月限 68( 54)
5月限 8( 0)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 1)
日経225ミニ 3月限 5430( 5430)
4月限 43( 43)
5月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 555( 555)
6月限 28( 28)
日経225ミニ 3月限 19736( 19736)
4月限 33( 33)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
