　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月18日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2134(　　 942)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1771(　　 640)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1705(　　1508)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 580(　　 278)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5408(　　 430)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 515(　　 452)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 960(　　 179)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 920(　　 277)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 629(　　 629)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2010(　　1963)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 837(　　 347)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 869(　　 591)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　47(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 928(　　 504)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　42(　　　42)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 198(　　 172)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 61577(　 33179)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　97(　　　47)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 8(　　　 4)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 502(　　 296)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　10(　　　 8)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 34654(　 16978)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　68(　　　54)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 8(　　　 0)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5430(　　5430)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　43(　　　43)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 555(　　 555)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　28(　　　28)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 19736(　 19736)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　33(　　　33)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

