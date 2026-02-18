外国証券 先物取引高情報まとめ（2月18日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月18日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9068( 9034)
6月限 80( 80)
TOPIX先物 3月限 9555( 9555)
日経225ミニ 3月限 203214( 203214)
4月限 2278( 2278)
5月限 35( 35)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4459( 4459)
6月限 74( 74)
TOPIX先物 3月限 7683( 7683)
日経225ミニ 3月限 85644( 85644)
4月限 659( 659)
5月限 11( 11)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 294( 294)
日経225ミニ 3月限 828( 828)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2129( 1676)
TOPIX先物 3月限 2574( 2546)
日経225ミニ 3月限 2116( 2106)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 460( 403)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 1502( 1502)
日経225ミニ 3月限 6899( 6899)
4月限 47( 47)
5月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 504( 504)
TOPIX先物 3月限 1129( 1129)
日経225ミニ 3月限 672( 672)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3190( 3190)
6月限 12( 12)
TOPIX先物 3月限 5167( 5167)
日経225ミニ 3月限 39334( 39334)
4月限 1276( 1276)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 98( 94)
TOPIX先物 3月限 466( 466)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 242( 242)
TOPIX先物 3月限 242( 242)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 214( 214)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14( 14)
TOPIX先物 3月限 141( 141)
日経225ミニ 3月限 796( 796)
4月限 85( 85)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
