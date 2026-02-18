　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月18日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9068(　　9034)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　80(　　　80)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9555(　　9555)
日経225ミニ　 　 3月限　　　203214(　203214)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2278(　　2278)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　35(　　　35)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4459(　　4459)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　74(　　　74)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7683(　　7683)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 85644(　 85644)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 659(　　 659)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　11(　　　11)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 294(　　 294)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 828(　　 828)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2129(　　1676)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2574(　　2546)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2116(　　2106)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 460(　　 403)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1502(　　1502)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6899(　　6899)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　47(　　　47)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 7(　　　 7)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 504(　　 504)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1129(　　1129)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 672(　　 672)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3190(　　3190)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5167(　　5167)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 39334(　 39334)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1276(　　1276)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　98(　　　94)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 466(　　 466)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 242(　　 242)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 242(　　 242)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 214(　　 214)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 141(　　 141)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 796(　　 796)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　85(　　　85)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース