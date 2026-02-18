外国証券 先物取引高情報まとめ（2月18日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月18日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9769( 8585)
6月限 140( 40)
TOPIX先物 3月限 11754( 11364)
日経225ミニ 3月限 127915( 127915)
4月限 2025( 2025)
5月限 31( 31)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5721( 5375)
6月限 221( 121)
TOPIX先物 3月限 16264( 15118)
日経225ミニ 3月限 86813( 86813)
4月限 2045( 2045)
5月限 18( 18)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 370( 263)
6月限 6( 6)
TOPIX先物 3月限 2161( 517)
日経225ミニ 3月限 4018( 4018)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1785( 1339)
TOPIX先物 3月限 2911( 2196)
日経225ミニ 3月限 3551( 3539)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1506( 858)
6月限 136( 2)
TOPIX先物 3月限 4857( 4078)
日経225ミニ 3月限 7009( 6952)
4月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 830( 812)
6月限 3( 3)
TOPIX先物 3月限 3027( 2848)
日経225ミニ 3月限 6026( 6026)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3732( 3628)
6月限 9( 9)
TOPIX先物 3月限 8641( 8337)
日経225ミニ 3月限 42995( 42995)
4月限 1254( 1254)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 885( 379)
6月限 204( 4)
TOPIX先物 3月限 1128( 542)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 155( 0)
6月限 234( 0)
TOPIX先物 3月限 3369( 1085)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 290( 290)
6月限 6( 6)
TOPIX先物 3月限 695( 695)
日経225ミニ 4月限 46( 46)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
