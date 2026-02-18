　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月18日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9769(　　8585)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 140(　　　40)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11754(　 11364)
日経225ミニ　 　 3月限　　　127915(　127915)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2025(　　2025)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　31(　　　31)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5721(　　5375)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 221(　　 121)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 16264(　 15118)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 86813(　 86813)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2045(　　2045)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　18(　　　18)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 370(　　 263)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2161(　　 517)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4018(　　4018)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1785(　　1339)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2911(　　2196)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3551(　　3539)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1506(　　 858)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 136(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4857(　　4078)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7009(　　6952)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 7(　　　 7)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 830(　　 812)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3027(　　2848)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6026(　　6026)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3732(　　3628)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8641(　　8337)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 42995(　 42995)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1254(　　1254)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 885(　　 379)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 204(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1128(　　 542)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 155(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 234(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3369(　　1085)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 290(　　 290)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 695(　　 695)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　46(　　　46)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

