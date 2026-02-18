「日経225オプション」3月限プット手口情報（18日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万6375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 13( 7)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 4( 4)
SBI証券 4( 4)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万7250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
