「日経225オプション」3月限プット手口情報（18日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
岩井コスモ証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万6375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 154( 54)
豊証券 20( 20)
ビーオブエー証券 115( 15)
JPモルガン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
BNPパリバ証券 7( 7)
岩井コスモ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 85( 85)
JPモルガン証券 140( 35)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
BNPパリバ証券 152( 12)
豊証券 10( 10)
松井証券 6( 6)
SBI証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
UBS証券 35( 0)
◯5万6125円プット
取引高(立会内)
みずほ証券 20( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
