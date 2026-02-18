「日経225オプション」3月限コール手口情報（18日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
SBI証券 16( 14)
楽天証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
◯5万7875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
◯5万7625円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 17( 13)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
楽天証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 10( 10)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万7125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
SBI証券 13( 13)
JPモルガン証券 10( 10)
松井証券 9( 9)
インタラクティブ証券 8( 8)
BNPパリバ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯5万6875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
楽天証券 6( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
