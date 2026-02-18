「日経225オプション」3月限コール手口情報（18日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 76( 76)
BNPパリバ証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
JPモルガン証券 110( 10)
楽天証券 10( 10)
フィリップ証券 10( 10)
SBI証券 15( 9)
松井証券 6( 6)
モルガンMUFG証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
バークレイズ証券 100( 0)
◯5万7875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万7625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
SBI証券 60( 60)
ABNクリアリン証券 60( 60)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
BNPパリバ証券 9( 9)
楽天証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
岩井コスモ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
SBI証券 7( 7)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
BNPパリバ証券 140( 0)
JPモルガン証券 105( 0)
UBS証券 35( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万8125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 76( 76)
BNPパリバ証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
JPモルガン証券 110( 10)
楽天証券 10( 10)
フィリップ証券 10( 10)
SBI証券 15( 9)
松井証券 6( 6)
モルガンMUFG証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
バークレイズ証券 100( 0)
◯5万7875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万7625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
SBI証券 60( 60)
ABNクリアリン証券 60( 60)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
BNPパリバ証券 9( 9)
楽天証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
岩井コスモ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
SBI証券 7( 7)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
BNPパリバ証券 140( 0)
JPモルガン証券 105( 0)
UBS証券 35( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース