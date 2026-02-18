あす2月19日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「力を合わせて危機を脱出せよ！真冬の大突破SP」。豪華俳優陣が参戦、「THE突破ファイル」を代表するメンバーも勢ぞろいの2時間SP。怒涛の突破劇3連発！

■頭痛を訴える少年 冬ならではのある「落とし穴」とは

人気シリーズ「突破不動産」。ある一軒家に住む家族からのお悩み相談が男性ブランコ演じる不動産社員・浦平兄弟のもとに届く。黒木ひかり演じる新入社員とともに相談者の自宅に向かうと、そこには原因不明の頭痛に苦しむ相談者の息子が。医者に見せても異常なし、両親に体調不良はなく、息子だけが朝になると頭痛を訴えるとのこと。

手分けして家の隅々まで確認するが、頭痛の原因となるようなものは見つからない。息子の部屋を調査していると、ついに謎の頭痛を引き起こしていた理由を発見。そこには冬ならではのついつい見落としやすい落とし穴が。

■マンションで起こる謎のめまい 住民たちの苦しみの原因を解き明かせ！

続いてのトラブルはマンションで発生。堀内敬⼦演じるマンション住民から「頻繁にめまいがする」と、浦平兄弟に相談が。大澄賢也演じる夫に症状は出ていないが、同じマンションに住む複数の住民にも同じ症状が出ていた。浦平たちは早速各住民の部屋をチェック。化学物質や床の傾きなど体調不良の原因となる項目を確認するが、特に異常は見つからない。

めまいが起きるのは日中が多いという住民の発言から、マンションの外を確認してみると、害虫対策で植込みに薬剤を散布する人の姿が。ただし、これもめまいの原因ではなかった。マンション自体に問題がないのに、住民たちはめまいに苦しんでいる。浦平まさあき（男性ブランコ・平井まさあき）が見つけた、思いもよらない体調不良の原因とは!?

■戸次重幸がエリート警部役で参戦！用意周到な極悪強盗団をクールに追い詰める

アクションシーンも話題で大人気の「突破交番」。今回は戸次重幸がエリート警部役として参戦！

運送会社の事務所で白昼堂々強盗事件が発生。カカロニ演じる支店長は頭を殴られ、金庫から売上金を盗まれてしまう。強盗団逮捕に向け現場に集合した「突破交番」のメンバーたち。そこに戸次演じるエリート警部が合流。4人の強盗集団は車で逃走したはずだが、現場周辺の防犯カメラや道路を監視するNシステムにその姿は映っておらず、逃走経路が分からない。

すると、戸次警部が胸元から取り出したのはダーツの矢。壁に掛けられた地図に向け狙いを定め投げていく。刺さった場所は最近発生している同様の強盗事件の現場。ダーツが導く軌跡から、監視から逃れるために緻密な逃走ルートが計算されていると推理する戸次。急に現れたエリート警部にEXIT・兼近大樹演じる巡査はライバル心を燃やす。

署の指令室にはサンドウィッチマンの2人が。ここからは指令室とも連携しながら強盗事件を追う。戸次警部が犯人たちの逃走ルートを逆算し、車で追いかける捜査員たちに指示を出していく。戸次の的確な推理で続々強盗犯を確保していく「突破交番」の巡査たち。しかし最後の1人が町の病院に侵入し、女性を人質に。その手には刃物が。戸次警部の得意技・狙い澄ましたダーツで刃物を弾いたが、強盗犯は屋上へ逃走。新たな人質に刃物を向け、逃走車両を要求する。

興奮状態の犯人。正面からの確保は難しく、民家に囲まれた病院の屋上では、周りの建物から狙撃することもできない。前にも後ろにも死角は0。長期戦になれば人質の命が危ない。この危機的状況を突破した思いもよらない方法とは!?

再現ドラマ初登場、戸次のアクションシーンはもちろん、要所要所で繰り出される特技のダーツも見ものだ。

■結婚式まで30分！母からの大切なウエディングドレスにシミが⁉

舞台はホテル。結婚式を控えた新婦のドレスにカフェオレをかけてしまい土下座するEXIT・りんたろー。 演じる銀行員。ガクテンソク・よじょう演じるホテルマンは慌てて新しいドレスを手配しようとするが、このドレスは母からもらった大切なもので、替えがきかないという。

そこに登場したのはマヂカルラブリー・村上演じる教授の男。「カフェオレにはミルクの脂肪分が含まれているため、シミが落ちにくい」と新婦をさらに落ち込ませる一言を発してしまう。そんなゴタゴタを見つめながら呆然と立ちつくすハナコ・菊田竜大演じる銀行員。結婚式まで時間がなく、焦りを募らせるホテルマンたち。新郎新婦も怒りが止まらない。

「そんなに怒ってどうされたんですか」と現れたのは家族でホテルに遊びに来ていた、永尾柚乃演じる柚乃ちゃん。大人たちにはない柔軟な発想で、このピンチを一瞬で解決！「仲直りの印」のカードを配り一件落着。

■子どもたちに迫る火の手 勇気とひらめきで救出せよ

トラブルも解決し、妹とホテルの部屋でお留守番をしていた柚乃ちゃん。その時、父親が置いていったスーツケースの中でモバイルバッテリーが爆発。最近ニュースでも話題のモバイルバッテリー火災が発生してしまう。

不運にも火元のスーツケースがドアをふさぎ、逃げることができない。炎が上がる部屋で取り残されてしまった柚乃ちゃんと妹。しかも二人がいるのは8階で窓からの脱出も難しい。ホテルの客たちは火事の騒ぎで避難が始まったが、柚乃ちゃんに先程助けられた「突破モブズ（菊田、村上、りんたろー。、よじょう）」の面々は「仲直り印」の思いを胸に子どもたちの救出を決断。試行錯誤を繰り返しながら火の手が迫る二人を助けられるか？

いつもは頼りない…!?「突破モブズ」たちの熱いチームワークでこの危機をどう突破したのか？

スタジオには、映画『侍タイムスリッパー』や大河ドラマでも活躍する山口馬木也が緊急参戦。さらに岡山天音・志田彩良ら人気俳優も参戦し早押しクイズも白熱！果たして“突破”できるのか？