◎広島・菊地原投手チーフコーチは、ブルペンでの投球練習を10球弱で切り上げた床田の状態を問われ「安心してください。はいてますよ」とギャグを交えて返答。シート打撃登板に向けた調整と判明しました。

◎DeNAとの練習試合に敗れ、今キャンプで対外試合3連敗のヤクルト。試合前、選手たちから「監督に初勝利を」と言われた池山監督は「今の勝ち星はいらない。シーズンの勝ち星をいっぱいくれって言っときました」。新監督のストレートな願いです。

◎DeNA・相川監督は取材を予定時間の1分前に開始しようとした球団広報に「時間は人生において一番大事なもの。あと1分待とう」と提案。すると慌てて報道陣が1人到着し「ほら、待ってよかった」。さすが捕手出身、読みが鋭いです。

◎DeNA・筒香はキャンプ上旬に球界OBの金村義明氏がラジオで「筒香は18キロ減量し腹筋がシックスパックになっている」と明かしたことに「金村さんの“18キロ”はうそです」と断言。しかし即座に「ずっと6パックです」。新主将の「うそと真実」でした。

◎オリックスの4年目・内藤が、球団OBの李大浩を目標にしていると報道陣から伝え聞いた岸田監督は「いい選手ですからね。（それぐらいのレベルに）なってください」。若き長距離砲の飛躍に期待です。

◎西武・南郷キャンプでは昼食時に地鶏の炭火焼きが振る舞われ、ドラフト1位・小島（明大）が今キャンプ2度目の食リポに挑戦。「ジューシーでおいしいです」。まだ初々しいルーキーです。