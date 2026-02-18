阪神のドラフト２位ルーキー・谷端将伍内野手（２１＝日本大）が１８日の沖縄・宜野座キャンプで行われたシート打撃で勝負強さをのぞかせた。

一死一、二塁から打席に立つと、新助っ人右腕モレッタの２球目を捉えて中前へ運ぶ適時打。積極的な打撃が光るルーキーだが、「内容で言うといいのかもしれないんですけど、結果の世界なので。今日みたいにつまってヒットでもいいので、結果を求めてやっていきたい」と冷静に語った。

新人では唯一の宜野座組に抜擢され、先輩に囲まれた環境でのスタート。それでも早い段階からチームに溶け込めた背景には、大山、熊谷ら先輩内野手陣の積極的な声掛けがあった。「最初入ってきた時はなじめるか不安ばっかりだったんですけど、先輩方がコミュニケーション取ってくれて、すごい背中で引っ張ってくれました」と感謝を口にした。

またドラフト同期の立石正広内野手（２２＝創価大）とは入団前からの親友でもありライバルでもある。「右脚の肉離れ」で出遅れることとなったドラ１ルーキーを気遣いつつ「アピールするチャンス」と意気込んでいた谷端。「もちろん負けたくない気持ちはありますけど。考えずにやるべきことをとにかくやって、その中でアピールできたらいいなと。そのまま継続してやっていきたいと思います」と力を込めた。

打撃で存在感を放つ中で課題に挙げるのは守備力。「守れないと試合に出れない。まだ自分は足が動いていないので練習は必要ですし、中野さんだったり身近で先輩を見れているので。一軍でプレーしている間に見て学びたいです」と向上心をにじませていた。

目標とする「開幕一軍」に向けて、期待のドラ２ルーキーが南国の地でアピールを続ける。