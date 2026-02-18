ウエスト58cmの現役看護師グラドル、ベッド上で抜群プロポーション全開「美しすぎる」 ネット騒然
現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、18日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】ウエスト58cmの現役看護師グラドル、グラビアカット、水着姿が「スタイル抜群」（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇り、SNSでは近影を度々披露し話題を呼んでいる。
今回は「オイルマッサージしますか？」とつづり、ベッド上でのグラビア姿を公開。可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などの声が集まっている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）
