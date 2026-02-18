GENIC増子敦貴、黒髪カムバックで雰囲気ガラリ「艶感が綺麗」「色気5割増し」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/18】男女7人組ダンス＆ボーカルグループGENICの増子敦貴が2月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。黒髪姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】エイベックス男女混合グループ人気メン「色気5割増し」黒髪カムバック
増子は「ただいま」とコメントし、黒髪姿を投稿。黒のシンプルなトップスを着て、これまでの明るい茶髪から、艶やかな黒髪へと大胆にイメージチェンジした姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「黒髪、好きすぎて心臓止まる」「直視できないほど眩しい」「黒髪似合いすぎて語彙力なくなる」「艶感が綺麗」「クールで最高」「衝撃の色気5割増し」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】エイベックス男女混合グループ人気メン「色気5割増し」黒髪カムバック
◆増子敦貴、クールな黒髪姿披露
増子は「ただいま」とコメントし、黒髪姿を投稿。黒のシンプルなトップスを着て、これまでの明るい茶髪から、艶やかな黒髪へと大胆にイメージチェンジした姿を披露した。
◆増子敦貴の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「黒髪、好きすぎて心臓止まる」「直視できないほど眩しい」「黒髪似合いすぎて語彙力なくなる」「艶感が綺麗」「クールで最高」「衝撃の色気5割増し」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】