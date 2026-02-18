花澤香菜、ミニ丈＆黒タイツで美脚際立つ「スタイル良すぎ」「服装めちゃくちゃ可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/02/18】声優の花澤香菜が2月17日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。花柄トップスとミニ丈ボトムスを合わせた装いを公開し、話題となっている。
【写真】36歳「鬼滅の刃」声優「スタイル良すぎ」黒タイツで美脚際立つ
花澤は「今日は新曲『Cipher Cipher』のフラゲ日！皆さまの感想お待ちしています！！！」とつづり、写真を投稿。ジャケット写真のオフショットでは、緑をベースにした花柄のトップスと黒のバルーンミニボトムス、黒いタイツを合わせたスラリとした美しい脚が際立つスタイルで、笑顔で両手でピースサインをしたポーズを公開している。
この投稿に「女神だ」「服装めちゃくちゃ可愛い」「ビジュ最高」「脚が綺麗」「憧れ」「スタイル良すぎ」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
