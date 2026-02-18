ÅÁÀâ¤Î¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ëÌ¡²èÀµÅýÂ³ÊÔ¡Ø¥É¥Ã¥¸ÃÆ»Ò¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª¡¡Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡¦Ãæ»³¤Þ¤Ê¤«¡¦Æü¹â¤Î¤ê»Ò¤é½Ð±é
¡¡¤³¤·¤¿¤Æ¤Ä¤Ò¤í¤Ë¤è¤ëÅÁÀâ¤Î¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ëÌ¡²èÀµÅýÂ³ÊÔ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¡Ø±ê¤ÎÆ®µå½÷ ¥É¥Ã¥¸ÃÆ»Ò¡Ù¤è¤ê¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¡¢Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡¦Ãæ»³¤Þ¤Ê¤«¡¦Æü¹â¤Î¤ê»Ò¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤é¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½µ´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ø±ê¤ÎÆ®µå½÷¡¡¥É¥Ã¥¸ÃÆ»Ò¡Ù¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ø±ê¤ÎÆ®µå»ù ¥É¥Ã¥¸ÃÆÊ¿¡Ù¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¡£Æ±ºî¤Ç¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¥Ö¡¼¥à¡¢¡ØÇúÁö·»Äï¥ì¥Ã¥Ä¡õ¥´¡¼!!¡Ù¤Ç¥ß¥Ë»Í¶î¥Ö¡¼¥à¡¢¤ÈÌ¡²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¸¶ºî¼Ô¡¦¤³¤·¤¿¤Æ¤Ä¤Ò¤í¤¬¡¢¡Ø±ê¤ÎÆ®µå»ù ¥É¥Ã¥¸ÃÆÊ¿¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦°ì·âÃÆÊ¿¡Ê¤¤¤Á¤²¤¤À¤ó¤Ú¤¤¡Ë¤ÎÌ¼¡¢°ì·âÃÆ»Ò¡Ê¤¤¤Á¤²¤¤À¤ó¤³¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë2022Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éSNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢1ÏÃ¤ÎPV¤¬70Ëü¤òÆÍÇË¡¢¹¹¿·Æü¤Ë¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓX¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£ºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ëWEBÌ¡²è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¸½ºß¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè6´¬¤Þ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡Ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ºòÇ¯2026Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½¤¬È¯É½¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø±ê¤ÎÆ®µå½÷ ¥É¥Ã¥¸ÃÆ»Ò¡Ù¤è¤ê¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£µåÀîÆ®µåÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼5Ì¾¤¬Àª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²£¤Ë¤Ï¡ÖÂà¶þ¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡È°ì·â¡É¥Ö¥Á¤«¤Þ¤»¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃÆ»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÇ®¤¤µ¤¹ç¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢µåÀîÆ®µåÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼5Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£°ì·âÃÆÊ¿¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ëÃÆ»Ò¤Ë¤Ï¡¢º£²ó½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëÃæ»³¤Þ¤Ê¤«¤¬È´¤Æ¤¡£¾®Ê©ÄÁÇ°¡Ê¤³¤Ü¤È¤±¤Á¤ó¤Í¤ó¡Ë¤ÎÌ¼¡¦ÄÁ»Ò¤ò¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î¥Ê¥¤¥¹¥Í¥¤¥Á¥ãÌò¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ù¤Îºùºä¤·¤º¤¯Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÁ°ÅÄ²Â¿¥Î¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¹¾ÂÞ¤â¤Á»Ò¡Ê¤¨¤¿¤¤¤â¤Á¤³¡Ë¤ò´Øº¬ÌÀÎÉ¡Ê¡Ø¤Ò¤í¤¬¤ë¥¹¥«¥¤¡ª¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥¥å¥¢¥¹¥«¥¤¡¿¥½¥é¡¦¥Ï¥ì¥ï¥¿¡¼¥ëÌò¤Û¤«¡Ë¡¢¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥¥ã¥Î¥ó¤òÂçÃÏÍÕ¡Ê¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¿¿¼ÂÌë¥Á¥£¤Û¤«¡Ë¡¢²»²Ö±©¿Î°á¡Ê¤ª¤È¤Ï¤Ê¤Ï¤Ë¤¤¡Ë¤ò¼Ä¸¶ÐÒ¡Ê¡Ø¤×¤Ë¤ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥é¥¤¥à¡Ù¤×¤Ë¤ë¤Û¤«¡Ë¤¬Ã´Åö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åö»þ¡Ø±ê¤ÎÆ®µå»ù ¥É¥Ã¥¸ÃÆÊ¿¡Ù¤Ç°ì·âÃÆÊ¿¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿Æü¹â¤Î¤ê»Ò¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î°ì·âÃÆÊ¿¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï¡Ö°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¾ðÇ®¤Ç²¿»ö¤Ë¤â¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯ÃÆ»Ò¤ò¡¢»ä¤â¸ÀÍÕÄÌ¤êÁ´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÆÃ¤ËÁ´°÷¤Îº²¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÇòÇ®¤Î»î¹ç¥·¡¼¥ó¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡ÖËÜºî¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡Ø¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ä?!¡Ù¤ÈÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤ëÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢º¬À¡ª¡¡Á´ÎÏ¡ª¡¡°ìÀ¸·üÌ¿¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê»ÑÀª¤ÎÂº¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡´Øº¬¤Ï¡Ö¤â¤Á»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡ª¡¡¼ýÏ¿¤ÎÅÙ¤ËËË¤Î¶ÚÆù¤ÈÊ¢¶Ú¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ç®¤¯Á´ÎÏ¤Ç¼ýÏ¿¤ËÄ©¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÂçÃÏ¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥¥ã¥Î¥ó¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Ç®ÎÌ¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ë»²²Ã½ÐÍè¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¼Ä¸¶¤Ï¡Ö±©¿Î°á¤Á¤ã¤ó¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤·¤ã¤¤¡Ä¡Ä¤Ï¤ï¤ï¤ï¡Ä¡Ä¤Ã¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÈ¯É½¡£´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ø¥È¥Ë¥«¥¯¥«¥ï¥¤¥¤¡Ù¤ä¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Çî»ËÃÓÈ«¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤òÆ±¤¸¤¯¡Ø¥È¥Ë¥«¥¯¥«¥ï¥¤¥¤¡Ù¤ä¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤òÌ³¤á¤¿Ê¼Æ¬°ìÊâ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¤ò¡ØºÊ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ù¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿´ØÀîÀ®¿Í¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òCUE¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢Æü¹â¤Î¤ê»Ò¡õÃæ»³¤Þ¤Ê¤«¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æü¹â¤Î¤ê»Ò¡Ê°ì·âÃÆÊ¿Ìò¡Ë¡õÃæ»³¤Þ¤Ê¤«¡Ê°ì·âÃÆ»ÒÌò¡Ë¤Î¡È°ì·â¡ÉÂÐÃÌ¤âÅþÃå¡£ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ»³¤Ï¡ÖÇ®¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÉ¬»¦µ»¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³Æ¡¹¤ÎÉ¬»¦µ»¤¬¡¢»È¤¤¼ê¤Î¸ÄÀ¤ò¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Æü¹â¤Ï¡ÖÃÆ»Ò¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÍ§¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÇ®¤¤Í§¾ð¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¤Î´Ö¤Ë¤â²¿¤«¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ë´¶Æ°¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿´ÑµÒ¤ÎÇ®µ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤¹¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê¤ÎÆ®µå½÷ ¥É¥Ã¥¸ÃÆ»Ò¡Ù¤Ï2026Ç¯ÊüÁ÷¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥È¡õÂÐÃÌ¤ÎÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Ãæ»³¤Þ¤Ê¤«¡Ê°ì·âÃÆ»ÒÌò¡Ë
°ì·âÃÆ»Ò¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢Ãæ»³¤Þ¤Ê¤«¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤ÎÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤ò¾Ç¤¬¤¹Ä¶Ç®·ìTV¥¢¥Ë¥áŽ¢±ê¤ÎÆ®µå½÷ ¥É¥Ã¥¸ÃÆ»ÒŽ£¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹!!¡¡°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¾ðÇ®¤Ç²¿»ö¤Ë¤â¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯ÃÆ»Ò¤ò¡¢»ä¤â¸ÀÍÕÄÌ¤êÁ´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÆÃ¤ËÁ´°÷¤Îº²¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÇòÇ®¤Î»î¹ç¥·¡¼¥ó¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
Á´¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤Î³§ÍÍ¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÁ´ÎÏÅêµå¤¬ÆÏ¤¡¢Ž¢±ê¤ÎÆ®µå½÷ ¥É¥Ã¥¸ÃÆ»ÒŽ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡¡²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡Ê¾®Ê©ÄÁ»ÒÌò¡Ë
¾®Ê©ÄÁ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¸½¾ì¤Ç¤Ï²ñ¤¦¿Í²ñ¤¦¿Í¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤Ì¾Á°¤ÎÌò¤À¤Í?!¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÜºî¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡Ö¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ä?!¡×¤ÈÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤ëÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢º¬À¡ª¡¡Á´ÎÏ¡ª¡¡°ìÀ¸·üÌ¿¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê»ÑÀª¤ÎÂº¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£»ä¤âÄÁ»Ò¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£´Øº¬ÌÀÎÉ¡Ê¹¾ÂÞ¤â¤Á»ÒÌò¡Ë
¹¾ÂÞ¤â¤Á»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿´Øº¬ÌÀÎÉ¤Ç¤¹¡£¤â¤Á»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡ª¡¡¼ýÏ¿¤ÎÅÙ¤ËËË¤Î¶ÚÆù¤ÈÊ¢¶Ú¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ç®¤¯Á´ÎÏ¤Ç¼ýÏ¿¤ËÄ©¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡ª¡¡Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡³§¤µ¤Þ¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡¼¡ª
¢£ÂçÃÏÍÕ¡Ê¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥¥ã¥Î¥óÌò¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¥¹¡¼¥¸¡¼¤³¤È¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥¥ã¥Î¥ó¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤µ¤»¤ÆÄº¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÂçÃÏÍÕ¤Ç¤¹¡ª¡¡Èà½÷¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤È¤Ë¤«¤¯Ç®ÎÌ¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ë»²²Ã½ÐÍè¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤¿»ö¤â¤¢¤ê(¾Ð)¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡Ö½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡Ä¡Ä¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥¬¥ó¥¬¥óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤º¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í!!
¢£¼Ä¸¶ÐÒ¡Ê²»²Ö±©¿Î°áÌò¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¡Ø¥É¥Ã¥¸ÃÆ»Ò¡Ù¤Ç²»²Ö±©¿Î°áÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¼Ä¸¶ÐÒ¤Ç¤¹!!¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ì¾ºî¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÎáÏÂ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
±©¿Î°á¤Á¤ã¤ó¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤·¤ã¤¤¡Ä¡Ä¤Ï¤ï¤ï¤ï¡Ä¡Ä¤Ã
¡ãÂÐÃÌÁ´Ê¸¡ä
¢£Æü¹â¤Î¤ê»Ò¡Ê°ì·âÃÆÊ¿Ìò¡Ë¡õÃæ»³¤Þ¤Ê¤«¡Ê°ì·âÃÆ»ÒÌò¡Ë¤Î¡È°ì·â¡ÉÂÐÃÌ
¡½¡½¸¶ºî¤Î´¶ÁÛ¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ»³¡§¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤ªÍ¶¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡ØÃÆÊ¿¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¤È¡ØÃÆ»Ò¡Ù¤ÎÌ¡²è¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Ë¥·¥Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÃÆÊ¿¡Ù¤È¡ØÃÆ»Ò¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇËÅ·¹Ó¤µ¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬¾¯¡¹°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ç³¤¨¤ë¾ðÇ®¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÃÆÊ¿¡Ù¤â¡ØÃÆ»Ò¡Ù¤â²¦Æ»¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÃÆ»Ò¡Ù¤Ï¤è¤êÎáÏÂÅª¤Ê¥æ¡¼¥â¥¢¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÃÆ»Ò¡Ù¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤½÷ÀÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤½¤ì¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤Ï¡ØÃÆÊ¿¡Ù°Ê¾å¤Ë¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢³Æ¡¹¤ÎÉ¬»¦µ»¤â¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë´ñÈ´¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢»î¹ç¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ï¡ØÃÆÊ¿¡Ù¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÃÆÊ¿¡Ù¤Î°äÅÁ»Ò¤¬¥¥Ã¥Á¥ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¹â¡§»ä¤ÏÃÆÊ¿¤ÎÌ¼¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î¤³¤Î»þÂå¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¼Ô¤Î¤³¤·¤¿¤Æ¤Ä¤Ò¤íÀèÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¤â¡ØÃÆÊ¿¡Ù¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ì¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ÖÀèÀ¸¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤Ö¤ÃÈô¤ó¤ÀÊý¸þ¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»×¤¨¤Ð¡ØÃÆÊ¿¡Ù¤«¤é35Ç¯¡£Åö»þ¤ÎÀèÀ¸¤Ï¤ª¼ã¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·ÇºÜ»ï¤¬¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ©Ìó¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ä¹¤¤´Ö¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è²È¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¸þ¾å¤È¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Í·¤Ó¿´¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£ÀèÀ¸¤´¼«¿È¤¬³Ú¤·¤ó¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤È¡£¡Ö²¶¤òÇû¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¡ª¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤¾!!¡×¤È¤¤¤¦±ß½Ï¤·¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¤È¡¢¡ØÃÆÊ¿¡Ù¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÇ®·ì¡É¡£¡ØÃÆ»Ò¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î2ÃÊ¹½¤¨¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀèÂå¤Ç¤¢¤ëÃÆÊ¿Ìò¤ÎÆü¹â¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Ãæ»³¡§ºÇ½é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ËÆü¹â¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¸½¾ì¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯¶«¤Ö¤±¤É¡¢¥Î¥É¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Ï¤â¤¦¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¹â¡§¤Þ¤Ê¤«¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£ºî¤¬½é¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦½é¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤ÎÃæ¿´¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ»³¡§ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âè1ÏÃ¤Î¼ýÏ¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÃ¼¤Ã¤³¤ËºÂ¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢Èâ¤ò³«¤±¤¿¤êÊÄ¤á¤¿¤ê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¤Ã¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¼ýÏ¿¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤¸½¾ì¤Ç¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢Ìû²÷¤Ë¤ª¼Çµï¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é°ì½ï¤Ë¥ï¥¤¥ï¥¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¹â¡§¤Þ¤Ê¤«¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Î¥É¤Î¶¯¤µ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¶«¤ó¤Ç¤â¥Î¥É¤òÄÙ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤Ï¡ØÃÆÊ¿¡Ù¼ýÏ¿¸å¤Ë¤Ï¡¢Ëè²ó¥Î¥É¤¬¥¬¥é¥¬¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Íê¤â¤·¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÃÆ»Ò¡Ù¤â¶«¤Ö¥·¡¼¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£
Ãæ»³¡§ÆÃ¤ËÂè1ÏÃ¡¢Âè2ÏÃ¤Ï¡¢¶«¤ó¤Ç¶«¤ó¤Ç¶«¤ó¤ÇÉ¬»¦µ»¡ª¡¡É¬»¦µ»¡ª¡¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄºÅÀ¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡£
Æü¹â¡§¤Ç¤â¥Î¥É¤Ï¸Ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡©
Ãæ»³¡§¤Ï¤¤¡ª¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹!!
Æü¹â¡§¡ØÃÆ»Ò¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¡×²¦Æ»¤Î¡¢¾¯Ç¯Ì¡²è¤ÎÇ³¤¨¤ëº²¤Î¶«¤Ó¤òµá¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÇ®¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤ÊºÇ½é¤«¤éÁ´ÎÏ¤ÇÀ¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¯¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤Èº²¤ò¹þ¤á¤Æ¡ª¡×¤È¡¢¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¤ª¼Çµï¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Ç®·ì¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÀßÄê¤Ï¡ØÃÆÊ¿¡Ù¤è¤ê¤â¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤ª¤Õ¤¶¤±¥â¡¼¥É¤â³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤¿¤ÓÇ®·ì¥â¡¼¥É¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤È¡ØÃÆÊ¿¡Ù¤Îº²¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÀµÅö¸å·ÑºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÃÆ»Ò¡¢ÃÆÊ¿°Ê³°¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Æü¹â¡§»ä¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÆÊ¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿Æó³¬Æ²Âç²Ï¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ëÊ¿»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÂç²Ï¤¯¤ó¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤ó¤ÊÌ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤«¤¿¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãæ»³¡§Âç²Ï¤¯¤ó¤Ï¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æü¹â¡§¤½¤¦¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¡¢Àµ¡¹Æ²¡¹¤ò³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿Í¡£¤½¤ÎÂç²Ï¤¯¤ó¤¬¡ÈÃÆÊ¿¡É¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Ì¾Á°¤«¤é¡ÈÊ¿¡É¤Î°ìÊ¸»ú¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì¼¤Ë¡ÈÊ¿»Ò¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Âç²Ï¤¯¤ó¤«¤éÃÆÊ¿¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ°é¤Ã¤¿Ê¿»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÃÆÊ¿¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯Âº·É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤Ã¤Ý¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ª²Ç¤µ¤ó¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¤Ï¡¢¤³¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£Ç®·ì¤Ç¤â¡¢¤ª¤Õ¤¶¤±¤Ç¤â¡¢Ìò¼Ô¤¿¤Á¤ÎÄìÎÏ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¸½¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢ÄÁ»Ò¤Á¤ã¤ó¤âÌ£¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
Ãæ»³¡§»ä¡¢ÄÁ»Ò¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡Êª¸ìÅö½é¤ÎÄÁ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÏÃÆ»Ò¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤ÆÇ»¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈæÎã¤·¤Æ¡¢Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¤µ¤ó¤Î±éµ»¤â¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¸¤á¤Ê°Ñ°÷Ä¹¥¿¥¤¥×¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤É¤ó¤É¤óÌû²÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ßÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¥Ü¥±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¶ñ¹ç¤¬¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£ºî¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î»Ñ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ÃÆÊ¿¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÃÆ»ÒÌò¤ÎÃæ»³¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉã¿Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆÃÆÊ¿¤ò±é¤¸¤¿Æü¹â¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¤Íè¤Î»Ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´Ø·¸¤Î¿¼¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤ÎÃÆÊ¿¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ãæ»³¡§½é¼ç±é¤Ç¤®¤³¤Á¤Ê¤¤»ä¤ò¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¸ª¤Ë¾è¤ë¤¯¤é¤¤¾®¤µ¤ÊÃÆ»Ò¤È¸ì¤é¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Íê¤â¤·¤¯¡¢¤Ç¤âÌÌÇò¤¯Á´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶»¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÈô¤Ó¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¤·¤¯¿´¶¯¤¤¡¢²û¤Î¿¼¤¤Êý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¹â¡§Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ÃÆÊ¿¤Ï»ä¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤Ã¤ÆÂ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¹¥È¸å¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¯¤ÆÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ï²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¥ª¥Ã¥±¡¼¤À¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ì¼¤ÎÃÆ»Ò¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
Ãæ»³¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£´î¤ó¤À¤ê¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿¤ê¡¢¿´¤ÎÈ¿±þ¤ò¤¹¤´¤¯ÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¥É¡¼¥ó¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦±é¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Íê¤â¤·¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¶»¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢Åù¿ÈÂç¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁ´ÎÏÅêµå¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Æü¹â¤µ¤ó¤Ï¡ØÃÆÊ¿¡ÙÊüÁ÷Åö»þ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æü¹â¡§»ä¤Ï¡¢ÃÆÊ¿¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Î¾¯Ç¯¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿»Ò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶õµ¤¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ò¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸µµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£Êì¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤¹»þ¤Ë¤Ï´Å¤¨¤óË·¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤¶¥É¥Ã¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Èº²¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤ÆÇ³¤¨¾å¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃÆÊ¿¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÃÆ»Ò¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ»³¡§¤¢¤ë»þ¡¢ºÇ¸å¤ËÆü¹â¤µ¤ó¡Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬¡ÖÂ³¤¯¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤¬Äù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë²ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢°ìÀÚ¼¨¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÇï¼ê¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¤â¡£¤³¤Î¡ÖÂ³¤¯¡×¤¬Ê¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ÎÁ´°÷¤¬´¶¤¸Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
Æü¹â¡§¤½¤Î¡ÖÂ³¤¯¡×¤â¡ÖÇ®·ì¤Ç¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡ØÃÆ»Ò¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ØÃÆÊ¿¡ÙÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Åö»þ¤ÏÄÁÇ°Ìò¤òÌîÂô²í»Ò¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥³¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹Ç¯¾¯Ç¯Ìò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¥Þ¥³¤µ¤ó¤ÎÀ¼ÎÌ¤¿¤ë¤ä¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÃÆÊ¿¤ÈÄÁÇ°¤ÎºÇ½é¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤ó¤«¡¢ÄÁÇ°¤ÎÊý¤¬¤º¤Ã¤È¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯¸µµ¤¤Ë¤È¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡ØÃÆ»Ò¡Ù¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¤â¡¢¤½¤Îµ²±¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£»ä¤Ï²áµî¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Èº£¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¡¢¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
Ãæ»³¡§Á´Éô¤Ç¤¹¡ª¡¡Ç®¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÉ¬»¦µ»¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³Æ¡¹¤ÎÉ¬»¦µ»¤¬¡¢»È¤¤¼ê¤Î¸ÄÀ¤ò¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ä¡¢µÕ¤ËÊä¤¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤òÁ´Éô¤Þ¤È¤á¤Æ·Á¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡ØÃÆ»Ò¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÉ¬»¦µ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»î¹ç¥·¡¼¥ó¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÈô¤Ó¸ò¤¦É¬»¦µ»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¾¡Éé¤Î¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡»ä¼«¿È¼ýÏ¿»þ¤Ë¤Ï¡¢²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤êÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬»¦µ»¤Î¿ô¡¹¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤Î¤ò¡Ö¥¥ã¡¼ÁÇÅ¨¡ª¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤âÁá¤¯¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¹â¡§ÃÆ»Ò¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÍ§¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÇ®¤¤Í§¾ð¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¤Î´Ö¤Ë¤â²¿¤«¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ë´¶Æ°¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿´ÑµÒ¤ÎÇ®µ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤¹¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸«¤¿¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È»×¤¨¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÆü¡¹¤Î³èÎÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÃÆÊ¿Ìò¤ÎÆü¹â¤µ¤ó¤«¤éÃÆ»ÒÌò¤ÎÃæ»³¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¨¡¼¥ë¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æü¹â¡§¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁ´¤Æ¥»¥ê¥Õ¤Ë¹þ¤á¤Æ¡¢¥«¥¹¥«¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÃÆ»Ò¤Ëº²¤òÃí¤®Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Ãæ»³¡§¤·¤«¤È¶»¤Ë¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÊõÊª¤Ë¤·¤Þ¤¹!!
Æü¹â¡§ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¸µµ¤¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ãæ»³¡§³Ú¤·¤¯Á´ÎÏ¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦ÅÀ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÂÎÄ´´ÉÍý¤òËüÁ´¤Ë¡¢Ç³¤¨¥«¥¹¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹!!
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ»³¡§¡ØÃÆÊ¿¡ÙÀ¤Âå¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¡ØÃÆ»Ò¡ÙÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¤Ç½é¤á¤Æ¡ØÃÆÊ¿¡õÃÆ»Ò¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ç³¤¨¥«¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢Á´ÎÏ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹!!
Æü¹â¡§¡ØÃÆÊ¿¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤¬½÷¤Î»Ò¤¬³èÌö¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¼ä¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢²û¤«¤·¤¤ÃÆÊ¿¤¯¤ó¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÃÆÊ¿¤¯¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃÆ»Ò¤Î¡È¤Ð¡¼¤Á¤ã¤ó¡É¡¢¤Ä¤Þ¤êÃÆÊ¿¤Î¡ÈÊì¤Á¤ã¤ó¡É¤Ç¤¢¤ë°ì·â¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡ØÃÆÊ¿¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬²û¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷»Ò¤¬ËÜµ¤¤ÇÄ©¤à¡ÈÇ®·ì¾¯Ç¯¥¢¥Ë¥á¡É¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
