土岐麻子、凱旋公演＜Seoul, Tokyo, Kobe＞を5月開催決定
土岐麻子が約19年ぶりの韓国・ソウル公演を経て、東京および神戸の2都市を巡る日本凱旋公演＜土岐麻子 Sentimental Journey 2026〜Seoul, Tokyo, Kobe〜＞を開催することが決定した。
＜Seoul, Tokyo, Kobe＞は、5月1日に東京・有楽町 I’M A SHOW、5月3日に兵庫・神戸 クラブ月世界で開催される。韓国公演と同じく、高木大丈夫(G)と西原史織(Vn)を迎えたアコースティックトリオ編成で披露される予定だ。
チケットのオフィシャル先行受付は本日2月18日18:00より。
■＜⼟岐⿇⼦ Sentimental Journey 2026〜Seoul, Tokyo, Kobe〜＞
【東京公演】
5月1日(金) 東京・有楽町 I’M A SHOW
open18:00 / start19:00
【神戸公演】
5月3日(日) 兵庫・神戸 クラブ月世界
open17:00 / start18:00
▼出演
⼟岐⿇⼦(Vo)、⾼⽊⼤丈夫(G, Cho)、⻄原史織(Vn, Cho)
▼チケット (両公演共通)
7,500円(税込 / ドリンク代別)
※全席指定
※お一人様1公演につき4枚まで申込み可
【オフィシャル先行受付】
受付期間：2/18(⽔)18:00〜3/1(⽇)23:59
受付URL：https://eplus.jp/tokiasako/
主催・企画制作：ワイズコネクション
■韓国公演＜TOKI ASAKO LIVE IN KOREA 2026＞
4月16日(木) 韓国・ソウル Naru Art Center Grand Theater
open19:00 / start19:30
会場URL：https://www.naruart.or.kr
※地下鉄2号線コンデイック駅5番出口から徒歩6分
※地下鉄7号線コンデイック駅4番出口から徒歩7分
▼チケット
R席 99,000ワォン
S席 77,000ワォン
視界制限席 66,000ワォン
※全席指定席
受付(NOL World)：https://world.nol.com/ja/ticket/places/25000613/products/26000082
主催：Jinurock Entertainment
（問）TEL：82-2-337-3103(日本語可能) / Mail：jinurock2@naver.com(日本語可能)
