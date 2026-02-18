■＜⼟岐⿇⼦ Sentimental Journey 2026〜Seoul, Tokyo, Kobe〜＞

【東京公演】

5月1日(金) 東京・有楽町 I’M A SHOW

open18:00 / start19:00

【神戸公演】

5月3日(日) 兵庫・神戸 クラブ月世界

open17:00 / start18:00

▼出演

⼟岐⿇⼦(Vo)、⾼⽊⼤丈夫(G, Cho)、⻄原史織(Vn, Cho)

▼チケット (両公演共通)

7,500円(税込 / ドリンク代別)

※全席指定

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可

【オフィシャル先行受付】

受付期間：2/18(⽔)18:00〜3/1(⽇)23:59

受付URL：https://eplus.jp/tokiasako/

主催・企画制作：ワイズコネクション