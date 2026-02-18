“奇跡の40代”皆藤愛子、20年前の初々しい姿を公開
フリーアナウンサーの皆藤愛子が17日にインスタグラムを更新し、かつて出版した自身の写真集を眺める姿を公開。初々しいかつての皆藤の姿にファンから反響が寄せられている。
【写真】皆藤愛子、かわいすぎるノースリーブワンピ姿
皆藤はこの日、「2007年 2010年 2026年」とつづりながら3冊の写真集を眺めている自身を撮った写真を公開。2007年に出版した『あいこ日和』、2010年に出版した『あいこ便り』、そして今年出版した16年ぶりとなる写真集『grazing』の3冊だ。
特に2007年は約20年前となり、表紙の写真だけでも初々しいことが分かる皆藤。ファンからは「全部持ってます」「どんどん魅力が増してる」「たまらんなぁ〜この愛ちゃんの軌跡…」「表紙全部激カワ」「段々柔らかい表情になっているのが好きです」といった思い思いの感想が寄せられている。
■皆藤愛子（かいとう あいこ）
1984年1月25日生まれ、千葉県出身。早稲田大学第一文学部卒業。2005年からフジテレビ『めざましテレビ』のお天気キャスターを務めた他、『めざましどようび』『めざましテレビ アクア』のメインキャスターを歴任。現在はフリーアナウンサーとして活躍中。
引用：「皆藤愛子」インスタグラム（@aiko_kaito_official）
