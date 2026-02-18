鈴木奈々、“イラスト入り”手作りオムライス公開「お家ごはんの理想」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/18】タレントの鈴木奈々が2月17日、自身のInstagramを更新。手作りのオムライスを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】37歳元「Popteen」モデル「綺麗なハート」“イラスト入り”手作りオムライス
鈴木は「お昼ご飯はオムライス作った」「美味しかったー！ごちそうさまでした」とつづり、ピンク色の器に盛られたオムライスの写真を投稿。かための薄焼き卵で軽く巻いたタイプのオムライスの上にケチャップでハートマークが描かれており、黄身と白身の色合いと相まって色鮮やかな一皿となっている。
この投稿に「上手にできててすごい」「美味しそう」「食べてみたい」「手作りは嬉しい」「真似したい」「お家ごはんの理想」「綺麗なハート」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
