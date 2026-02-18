神部美咲、スリット入りデニムロングスカート姿で美脚披露「セクシー」「脚が綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/02/18】タレントの神部美咲が2月17日、自身のInstagramを更新。スリットスカート姿を公開し、話題となっている。
【写真】31歳美人タレント「セクシー」スリット入りスカート姿
神部は「YouTubeにフェブラリースSの予想 載せましたー」「＃神ギャン でみてね」とつづり、写真を投稿。オレンジ色のアンサンブルニットに膝上スリット入りのデニムロングスカートを合わせた、スラリとした脚が際立つコーディネートとなっている。また、ニットカーディガンの下はホルターネックで、美しいデコルテも披露している。
この投稿に「スリットがセクシー」「ファッション似合ってる」「可愛い」「脚が綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
