ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が18日、TBS系「Nスタ」にスタジオ生出演。大ファンと公言している人気ロックバンド「Mrs.GREEN APPLE」への熱い想いを明かしたが、視聴者からは「似てる」の声も上がった。

前日に帰国した戸塚はスタジオ生出演。金メダルを獲得した大会を振り返る一方で「ミセス」への想いを明かした。今大会話題になったネイルはライブを鑑賞した際にボーカルの大森元貴が爪に施していたことがきっかけで、戸塚は「ミセス」のロゴを入れている。

好きな曲のひとつに「愛情と矛先」を挙げ、「どの曲も好きだけど、歌詞の最後に『大丈夫だよ。安心して。』と言ってくれる場所があって、自分が頑張ってくれる時に支えてくれる。『行けるぞ』となります」と理由を明かした。

ミセス好きを初めて知った視聴者も少なくないようで、さらに大森と雰囲気が似ているという声がX上に目立った。

「戸塚選手ミセスさん好きだったのか！ 雰囲気も大森さんに似てる！」「ミセス好きなだけあって大森にそっくりやん」「戸塚選手の髪型がすごい大森さん味を感じる」「襟足金だしセンター分けだし大森さんに似てる笑笑笑」「大森さんに似てるなと思ったら結構みんなに言われてるんやね」と反響を呼んだ。



