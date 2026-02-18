第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）追い切り＝２月１８日、美浦トレセン

パワフルな馬体が美浦・Ｗコースを躍動した。ブライアンセンス（牡６歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ホッコータルマエ）は、ソードマスター（４歳１勝クラス）を４馬身ほど追走する形でスタート。４コーナーで内から馬体を併せていくと、ゴール地点まで並んだままで最終追い切りを終えた。６ハロン８４秒０―１１秒６。斎藤誠調教師は「今週はきっちりやって、馬なりでも動きは良かったです。しっかり仕上がったと思いますし、いい状態をキープできています。何も文句ないです」と充実の表情を見せた。

ここまで全７勝のうち６勝が右回り。今回は２４年８月以来の左回りになるが、指揮官は「右回りで手前を替えにくかったり、内に刺さる面もある。どうなるかは分からないですが、左回りのワンターンは向いてるのではないかと思います」と適性を見込んでいる。

父ホッコータルマエは地方を含めダートＧ１級を１０勝も、フェブラリーＳは１４年２着が最高。「相手は強いですが、調子の良さを生かして頑張ってほしい」。絶好調の６歳馬が初めてのＧ１で真価を発揮する。（浅子 祐貴）