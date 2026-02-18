「昔の髪型が似合わなくなった、、」ならコレ！【40・50代】にドンピシャ♡「大人の綺麗ボブ」

年齢を重ねてフェイスラインや髪質が変化すると、同じ髪型が似合わないと感じることも。そのときこそ、イメチェンのタイミングかも。今の大人世代には、盛りすぎず削りすぎないデザインのボブヘアがフィットしそうです。レイヤーの入れ方やシルエット、色の選び方次第で、自然に整って見えやすいのが魅力。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、今っぽさと品のよさを両立した綺麗ボブをピックアップしました。

くびれで整えるプチウルフボブ

赤みを抑えたオリーブグレージュのプチウルフボブ。トップはナチュラルに内へおさめ、肩ラインで外ハネをつくることで、首元に自然なくびれをつくっています。ウルフ感は控えめなのに、シルエットの変化を楽しめるのがポイント。軽さはありつつ落ち着いた印象に仕上がっています。

丸みとまとまりを重視したレイヤーボブ

丸みを帯びたひし形シルエットのレイヤーボブ。髪表面にレイヤーを入れることで毛束が自然に揺れ、重さを残しながらも軽やかに見えます。ベースは内におさめてまとまりやすく。カラーは上品なくすみブラウン。ツヤ感と落ち着き、形の美しさを両立したい人にフィットするスタイルです。

後頭部に立体感を出すエアリーレイヤーボブ

オリーブグレージュをベースにしたレイヤーボブ。サイドは後ろへ流し、後頭部に毛束を重ねることで、自然なふんわり感と立体感を演出しています。全体は丸みのあるシルエットで、作り込みすぎないのに頭の形がきれいに見えるのが◎ レイヤーの重なりで空気を含んだような質感が出やすく、大人らしい柔らかさが際立ちます。

透明感カラーで軽さを足した綺麗めボブ

ラベンダーブラウンの透明感カラーを合わせたレイヤーボブ。トップは内へおさめてシルエットを整え、ベースは軽めにカットして外ハネをプラスしています。色味にほんのりくすみとツヤがあるため、動きが出ても派手になりにくいのがポイント。シンプルな形でも、カラーとレイヤーの効果で今っぽさを感じられます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@kaihatsu_tomoya様、@kzs_hair様、@osm1019様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里