羊文学、日本武道館公演のライブフィルムを全国の映画館で一夜限りの上映決定。ライブフィルムのポスターとティザー映像第2弾解禁も
羊文学が、2025年に開催した東京・日本武道館公演を収録したライブフィルム『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ (Right now right here.)” at 日本武道館』を全国47都道府県の映画館で3月29日に一斉上映することを発表した。
全国上映に先駆けて3月25日には東京・新宿バルト９にてファンクラブ『月刊 羊文学』会員限定のプレミア上映も開催される。3月25日、29日の上映当日の来場者プレゼントとして、ライブフィルム限定のプレミアムチケットがもれなく配布されることも決定した。デザイン・詳細は後日改めて発表予定とのことだ。なお、3月29日上映分のチケット先行は、2月23日までとなっている。
4月1日にBlu-rayパッケージのリリースも決定している本公演は、年始に放送されたサッポロビール「第102回箱根駅伝用オリジナルCM」の楽曲で話題になった「光るとき」やTVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」エンディングテーマ「more than words」、ドラマ『１１９エマージェンシーコール』主題歌「声」、そして武道館ライブの2日前にリリースされた最新アルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』収録の新曲などを含む、全20曲を披露した。
映画館上映のために、ライティングや演出の繊細さを映像で表現。さらに『劇場版5.1ch化』を施しマスタリングすることで、劇場空間をライヴハウスへと変える、新たなライブフィルムが誕生したという。本日、ライブ・フィルムのポスターと日本武道館公演のティザーの第二弾が公開されたので、こちらもチェックしていただきたい。
そんな羊文学は、2月より全国5都市を巡る＜SPRING TOUR 2026＞を開催するおか、＜SUMMER SONIC 2026＞など主要音楽イベントへの出演も続々と決定している。
◾️ライブフィルム上映詳細
・3月25日（水）FC限定プレミア上映
詳細は：https://hitsujibungaku2.bitfan.id/contents/347214
・3月29日（日）47都道府県上映
詳細：https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku-livefilm-47/
◆チケット（3月25日・3月29日両日共）
前売券｜3,600円（税込 / 全席指定)
劇場販売券｜4,600円（税込 / 全席指定）
※各劇場、座席種によってアップチャージがある場合がございます。
▼2026年3月25日（水）プレミア上映
【一般発売（先着）】
月刊羊文学FC会員限定販売：2月18日（水）18:00〜3月22日（日）18:00まで販売
※プレ／先行受付で残席がある場合に限り一般発売を行います。
※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。
【劇場販売券の販売】
劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合上映劇場にて販売いたします。販売がある場合は、3月24日（火）正午以降を予定しております
▼2026年3月29日（日）47都道府県上映
【チケット先行受付(抽選)】
チケットぴあ先行：2月23日（月・祝）18:00まで先行受付
【一般発売（先着）】
チケットぴあ：3月12日（木）18:00〜3月22日（日）18:00まで販売
※プレ／先行受付で残席がある場合に限り一般発売を行います。
※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。
【劇場販売券の販売】
3月24日（火）正午以降 随時販売開始
※上映劇場公式サイトよりご確認ください
※劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合上映劇場にて販売いたします
チケットぴあ お客様サポートURL：https://t.pia.jp/help/
※購入方法の詳細、会員登録の方法、当選メール紛失、発券方法に関してなど、チケットに関するお問い合わせは、プレイガイドのよくある質問（Q＆A）等をご確認の上、解決しない場合はお手数をおかけいたしますが上記プレイガイドのお問い合わせ先へご連絡ください。
※インターネットでのお申し込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。
※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申し込み・お支払い・お受け取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。
＜注意事項＞
※立ち上がってのご鑑賞はお控えください。
※お席はお選びいただけません。
※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。
※チケットご購入後お客様のご都合による変更および払い戻しは、いかなる場合におきましても行っておりません。予めご了承の上お申し込みください。
※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損等）でも再発行いたしません。予めご了承ください。
※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為（ネットオークション・チケット売買サイト・金券ショップ等）は、いかなる場合も固くお断りしております。
※劇場内は、カメラや携帯などのいかなる機材においても録音／録画／撮影を禁止しております。このような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきますので、予めご了承ください。また盗撮が行われた場合、上映を中止する場合もございます。不審な行為を見かけた方は劇場スタッフまでお知らせください。
※3歳以上有料／3歳未満で座席が必要な場合は有料となります。
※お身体の不自由な方、車椅子をご使用の方はご入場の際、係員へバリアフリー・エリアでの鑑賞希望の旨をお伝えください。
※映画上映中の光る機器（スマートフォン・スマートウォッチ・サイリウム・ペンライトなど）の使用・おしゃべりや前の座席を蹴る行為は固く禁止とさせていただきます
※上映会場に、取材目的の撮影が入る場合がございます。予めご了承の上、ご購入ください。
あらかじめご了承ください。当日は必ず上映劇場および公式サイトにて最新情報をご確認の上、ご来場くださいますようお願いいたします
上映サイト｜https://www.hitsujibungaku.info/
配給（kuuusooo_bell）｜https://x.com/kuuusooo_bell
◾️ライブフィルム『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ (Right now right here.)” at 日本武道館』
2026年4月1日（水）リリース
購入：https://fcls.lnk.to/HTJ_AsiaTourBD
ティザー：http://hitsujibungaku.lnk.to/Budokan_Teaser2
▼形態（全2形態）
通常盤［Blu-ray］
価格：6,050円（税込）
・Blu-ray：Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館
初回限定盤 [Blu-ray2枚組+グッズ]
価格：8,800円（税込）
・Blu-ray（ディスク1）：Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館
・Blu-ray（ディスク2）：「Hitsujibungaku Europe Tour 2025」 の旅の記録映像
・オリジナルグッズ：内容後日発表
01.そのとき
02.Feel
03.電波の街
04.Addiction
05.いとおしい日々
06.つづく
07.マヨイガ
08.声
09.ランナー
10.OOPARTS
11.mother
12.夜を越えて
13.Burning
14.more than words
15.mild days
16.GO!!!
17.未来地図2025
18.砂漠のきみへ
En.
19.春の嵐
20.光るとき
NIPPON BUDOKAN 9th.Oct.2025/10th.Oct.2025
◾️「Dogs」
2026年3月25日（水）リリース
配信：https://fcls.lnk.to/Dogs
◾️＜羊文学「SPRING TOUR 2026」＞
2026年2月24日（火）神奈川・KT Zepp Yokohama
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：スマッシュ 03-3444-6751 https://smash-jpn.com
2026年3月1日（日）宮城・SENDAI GIGS
OPEN 17:00 START 18:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：ノースロードミュージック 022-256-1000 https://www.north-road.co.jp/
2026年3月5日（木）福岡・Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：キョードー西日本 0570-09-2424 https://www.kyodo-west.co.jp/main.php
2026年3月10日（火）愛知・Zepp Nagoya
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：ジェイルハウス 052-936-6041 https://www.jailhouse.jp/
2026年3月19日（木）北海道・Zepp Sapporo
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：SMASH EAST 011-261-5569 https://www.smash-jpn.com/
