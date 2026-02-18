去年、SNSを悪用した詐欺の認知件数は、愛知県が全国ワーストとなりました。被害にあった40代の女性が、その巧妙な手口を語りました。

（投資詐欺被害に遭った 40代女性）

「裏切られたと思いました。勉強不足でした」

こう話すのは愛知県清洲市に住む、無職の40代女性。女性は去年、SNSを通じた投資詐欺に遭い、約400万円をだまし取られたのです。

被害女性が語る“巧妙な手口”

投資に興味があった女性は「投資が学べる」というWEBサイトにアクセス。その後、LINEの投資グループに加入すると、次々と利益が出たなどとLINEの中で報告が入ります。





女性はその言葉を信じ、指定された口座へ300万円を入金。すると投資グループは、ネット上で7000万円まで資産が増えたことを装い、この女性を安心させます。

しかし、女性が出金を求めると追加で114万円の手数料を請求されたため、支払ったところ、LINEからこのグループが消えて連絡が取れなくなったのです。

愛知県 去年の認知件数1542件…全国ワーストに

（投資詐欺被害に遭った 40代女性）

「お金を通帳に寝かせておくよりも、少しでも投資で（増やせれば）」

Q.お金を入金してしまった一番の理由は？

「『出金はいつでもできますから、安心してください』と言われたこと」



こうしたSNSを悪用した詐欺の認知件数は、愛知県では去年1年間で1542件と全国ワースト。被害総額は171億円余りと、おととしより2倍近く増えていて、被害の7割以上は40～60代だといいます。

「入ったら終わりだと思ってください」

（投資詐欺被害に遭った 40代女性）

「SNSにはニセモノが潜んでいる。手の込んだ手口を本当に信用してしまう。（グループに）入らないでほしい。入ったら終わりだと思ってください」



警察は、SNSで知り合った人物からのもうけ話には詐欺を疑い、ダイレクトメールには返信しないよう呼びかけています。