ゴルフの日米ツアー通算２４勝で元世界ランク１位・宮里藍さんが、ヘアドネーションで変ぼうした姿を見せた。

藍さんは１８日までに自身のインスタグラムを更新。「念願の ＃ヘアドネーション ．．！！！ 途中毛先をちょこちょこ切りながら伸ばしたので、３年かかりましたがついにー」とつづると、ロングヘアをばっさり切る様子のムービーをアップした。自分でもハサミを入れて笑顔を見せる姿も披露している。

「様々な理由でウィッグが必要なお子さんに少しでも、何かのお役に立てたら嬉しいですし、痛みがあっても、カラーをしていても大丈夫 ですので、なんとなーく伸ばしてると言う方は一緒にドネーションしませんか？」と経緯を説明するとともにフォロワーにも協力を呼び掛けた。さらに「今回は３１ｃｍでショートヘアのウィッグ用の最低限の長さですが、次のドネーションはロングヘア用の長さを目指して頑張ってみようと思いました…！」と決意もつづった。

最後に「性格的にはこのくらいが本当しっくりくるので、暫くショートやボブ、楽しみます」と記し、ボブヘアに変身した藍さんがサングラス姿でほほ笑む様子も見せた。

この投稿にはフォロワーから「きゃわいいー」「似合うー」「本当に素敵」「私もチャレンジしてみようかな」「久しぶりのボブ姿可愛い〜」「うひょーーー」「可愛いのには変わりなし」など反響が寄せられている。