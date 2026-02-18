ゲイリー・’マニ’・マウンフィールドさんを追悼する壁画の制作に向け、募金活動が行われている。ベーシストとしてザ・ストーン・ローゼズとプライマル・スクリームでの活動で知られ、2025年11月に呼吸器系の問題により63歳で他界したマニさん。



【写真】ステージに立つ在りし日のマニさん

葬儀は同郷のミュージシャン、リアム・ギャラガーやイアン・ブラウンが参列する中、マンチェスター大聖堂で執り行われていたが、今回は生まれ育った同市北部郊外のフェイルスワースに大きな壁画を設置するため、グリット・スタジオによって募金キャンペーンが開始された。



今回のプロジェクトは、マニの壁画だけでなく、故人と妻イメルダさんを支えた同市を拠点として活動するがん支援団体マギーズセンターへの寄付も目的とされている。



クラウドファンディングの目標額は1万ポンド（約207万円）に設定されており、到達した場合、最近ノエルとリアムのギャラガー兄弟の壁画を担当したことでも知られるアーティスト、ピック・ワン・アートが手掛ける予定だという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）