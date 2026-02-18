2月15日の明治安田J2・J3百年構想リーグ第2節で発生

カマタマーレ讃岐は2月18日、15日に行われた明治安田J2・J3百年構想リーグ第2節のカターレ富山戦において、来場者によるリスペクトに欠ける発言があったと発表した。

発表によると、観客席から試合中に選手やチームに向けて、リスペクトに欠ける内容を繰り返し叫ぶ行為が発生。クラブは翌16日に事象を認識し、現場警備員、クラブスタッフ、選手への事情聴取を行った結果、該当する発言があったことを確認したという。

クラブは「四国化成 MEGLIO スタジアムでの試合運営管理規程」に基づき、人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自に関する差別的あるいは侮辱的な発言・行為を禁止している。また、Jリーグが2025年2月に発表した「誹謗中傷・カスタマーハラスメント対応について」のステートメントに賛同する立場を強調し、「すべての誹謗中傷、また差別的・侮蔑的な発言・行為を許容いたしません」と断固たる姿勢を示した。

今後の対策として、警備員の配置見直しや連絡体制の強化、巡回強化を実施。規程に反する行為が疑われる場合には録画を行う可能性についても言及した。来場者に対して不快感や恐怖心を抱かせたこと、試合中に状況を改善できなかったことを謝罪し、改めて観戦ルールの順守を呼びかけている。

最後に「選手は、多くのファン・サポーターの皆さまからの歓声、声援により大きな力をいただいております。試合中、選手の背中を押すご声援をいただけますと幸いです」と綴り、安心・安全なスタジアム実現への協力を求めた。（FOOTBALL ZONE編集部）