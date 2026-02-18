『あちこち』平子がMC代役 吉住が思う成功者は“CSで趣味番組やっている人”
18日放送のテレ東系トークバラエティー『あちこちオードリー』（後11：06）では、アルコ＆ピース、カミナリ、吉住が来店する。前回に引き続き若林正恭が休演のため、MC代役をアルピーの平子祐希が務める。
【番組カット】おじさんのモヤモヤを大放出！
日記形式で反省をつづる「芸能人の反省ノート」では、ゲストたちが日々どんな反省をしているのかを、赤裸々に告白。アルピーは、飲み会で後輩芸人たちに気を遣わせたエピソードを披露する。
吉住が思う「成功者」は“CSで趣味番組をやっている人”（？）。また、冠番組や自由なYouTube、家族持ちなどから、「今若手が目指すべき芸人はカミナリ」と先輩・カミナリをリスペクトしていると明かす。そんなカミナリは、先輩芸人・スピードワゴン井戸田の悪口を言ってしまったことを反省。「井戸田の呪いは本当にあるんだ」と確信した出来事を打ち明ける。
