CRAVITY、Japan 3rdシングルのタイトル曲「BLAST OUT」配信＆MV公開 パシフィコ横浜 国立大ホールでの単独公演も決定
韓国の9人組ボーイズグループ・CRAVITYが、3月18日にリリースするJapan 3rdシングル「BLAST OUT」のタイトル曲「BLAST OUT」を先行配信リリースした。
【動画】CRAVITYの新曲「BLAST OUT」ミュージックビデオ
同曲は日本オリジナル作品初のダーク系楽曲。誰の心にもある行き場のない強い感情を外に向かって「BLAST OUT」（爆発）させるパワーを感じる楽曲に仕上がっている。
そしてミュージックビデオ（Short ver.）もきょう18日に公開された。今回のミュージックビデオは、エッジの効いた映像でさまざまなアーティストのミュージックビデオを手がける鴨下大輝氏が監督を務めている。時限爆弾に見立てた感情の爆発までのカウントダウンの中で、秘密基地を探索するメンバーの姿が描かれており、スリリングで緊張感のある映像に仕上がっている。
さらに、5月15日、16日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて単独公演を開催することも発表された。1年3ヶ月ぶりとなる日本単独公演となり、「BLAST OUT」を会場で体感できる機会となる。
