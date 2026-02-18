¡Ú²òÀâ¡Û¹â»Ô¼óÁê»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ç¡ÖºÛÎÌÏ«Æ¯À©¸«Ä¾¤·¡×¡¡¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡Ö´ë¶È¤ÈÏ«Æ¯¼Ô¤ÏÂÐÅù¤Ë¡×¡¡üâÅÄÀ¯¼£ÉôÄ¹¡Ö½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤Î³ÎÊÝ¤ÇÊâ¤ß´ó¤ê¤ò¡×
18Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ç¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¡£
20Æü¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ç¤Ï²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î2025Ç¯ÅÙ¤ÎÀ®Î©¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¤Î¹âÅÄ·½ÂÀÉôÄ¹¤È¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¡¢¹ñ²È¾ðÊó²ñµÄ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ±éÀâ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¹ñ²ñ¤Ç¿¿¤ÃÀè¤ËÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡È¿ô¤ÎÎÏ¡É¤òÇØ·Ê¤Ë½°±¡Áª¤Ç1¥«·îÃÙ¤ì¤¿¿³µÄ¤òÃ»½Ì¤µ¤»¤Æ¤Ç¤âÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Í½»»°Æ¤Ï2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¡©
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦¹âÅÄ·½ÂÀÉôÄ¹¡§
¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ñ²ñ¤ÎÁ°Îã¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ç¯ÅÙÆâ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñ²ñ¤ÎÍ½»»¿³µÄ¤Ï½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤ÀÅú¤¨¤Ï¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¹Í¤¨Êý¤¬¿µ½Å¤ÊÊý¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¡©
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦¹âÅÄ·½ÂÀÉôÄ¹¡§
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¹ñ²ñ¿³µÄ¤ÏÌîÅÞ¤ÈÃúÇ«¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ò¿´ÆÀ¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥é¥¤¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¾ù¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤Þ¤¿¡¢»²µÄ±¡¤Ç¤Ï¤Þ¤À¼«Ì±ÅÞ¡¦Í¿ÅÞ¤Ï¾¯¿ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢ºÛÎÌÏ«Æ¯À©¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÛÎÌÏ«Æ¯À©¤È¤Ï¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ê¤É¤òÏ«Æ¯¼Ô¤ÎºÛÎÌ¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤¿»þ´Ö¤¬²¿»þ´Ö¤Ç¤â·ÀÌó¤·¤¿°ìÄê»þ´Ö¤òÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤È¤ß¤Ê¤·¤ÆÄÂ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦À©ÅÙ¤Ç¡¢¸¦µæ¼Ô¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢µ¼Ô¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¶È¼ï¤Ç¤¹¡£
·ÐÃÄÏ¢¤Ï¡¢¤³¤ÎÂÐ¾Ý¶ÈÌ³¤Î³ÈÂç¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï«Æ¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ¯¤¯¿Í¤¬¼«Ê¬¤ÎºÛÎÌ¤Ç»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÎÉ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç»Ä¶ÈÂå¤Ê¤·¤ÇÏ«Æ¯¼Ô¤òÆ¯¤«¤»¤ë¡ÈÄê³ÛÆ¯¤«¤»ÊüÂê¡É¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦È¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÛÎÌÏ«Æ¯À©¤Ï¡¢µÞ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿ÏÃ¡©
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦¹âÅÄ·½ÂÀÉôÄ¹¡§
·è¤·¤ÆµÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â»Ô¼óÁê¤â°ÊÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»²À¯ÅÞ¤äÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Ê¤É¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëÊÝ¼é·Ï¤ÎÀ¯ÅÞ¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÏ«Æ¯¤¬¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë³°¹ñ¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆ¯¤¤¿¤¤²þ³×¡É¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤«¤éµÄÏÀ¤ÎÐÙ¾å¡Ê¤½¤¸¤ç¤¦¡Ë¤Ë¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦¹âÅÄ·½ÂÀÉôÄ¹¡§
¤¢¤¯¤Þ¤Çº£²ó¤Ï¡Ö¸«Ä¾¤·¡×¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¹¤Ë¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤â¼è¤ì¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎËÜ²»¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö³È½¼¡×¡£ºÛÎÌÏ«Æ¯¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¹¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¡©
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦¹âÅÄ·½ÂÀÉôÄ¹¡§
¤Þ¤º¤Ï¤ä¤Ï¤ê·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¹¡£¿Í¼êÉÔÂ¤Ë·Ð±Ä¼Ô¤ÏÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²áÅÙ¤Ê»Ä¶ÈÂå¤Î¥«¥Ã¥È¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÆ¯¤¤¿¤¤¡×¡Ö½ÀÆð¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢µëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ÎÆ¯¤Êý¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¼óÁê½¢Ç¤¸å¤Î2025Ç¯10·î¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤È½¾¶È¼Ô¤ÎÁªÂò¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Ï«Æ¯»þ´Öµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤ÇÆ¯¤Êý²þ³×¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯11·î¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ä¶ÈÂå¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸³èÈñ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤ËÌµÍý¤ò¤·¤Æ´·¤ì¤Ê¤¤Éû¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ò¹¯¤òÂ»¤Í¤ëÊý¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â»ä¼«¿È¤Ï¿´ÇÛ¡×¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æ¯¤±¤ë¤À¤±Æ¯¤«¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤¬¡©
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼ ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó»á¡§
Äê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¿¤¤Êý¤Ç¤âµ¬À©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Æ¯¤¤¿¤¤¿Í¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¸Ä¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢·ÐºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢Æ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ËÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ»²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤âÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£²¿¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢´ë¶È¤ÈÏ«Æ¯¼Ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¿Åù¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢ÂÐÅù¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Îã¤¨¤ÐÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Î¶¯²½¤Ç¸ò¾ÄÎÏ¥¢¥Ã¥×¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢°ì¸Ä¿Í¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬´ÊÃ±¤ËÅ¾¿¦¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹¤È¤«¤Î²þ³×¤âÉ¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢ºñ¼è¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÃåÃÏÅÀ¤Ï¤¢¤ë¡©
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦¹âÅÄ·½ÂÀÉôÄ¹¡§
¤ä¤Ï¤ê½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¸«¹ç¤Ã¤¿ÄÂ¶â¤¬Ê§¤ï¤ì¤ë¤«¡¢·ò¹¯¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤Î3¤Ä¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊâ¤ß´ó¤ë¤³¤È¤¬ÃåÃÏÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£