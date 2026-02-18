「まるで、異世界の話を聞いてるみたい」

50代のおじさん3人が中学生時代の思い出を話しているのを聞いて、20代の女子大生・西野白馬（福本莉子）はそう呟いた。



フラウ・ボゥ派か、セイラ派か、マチルダさん派か、ハモン派か。『未知との遭遇』、『E.T.』、『竹取物語』の沢口靖子に、「タケちゃんマン」のオープニング……。

街に光化学スモッグ注意報が流れ、レンタルビデオショップが隆盛を極め、竿竹売りの軽トラックが走る。“ビーバップ”的な不良たちが跋扈し、おたく趣味を持つものは迫害され、教師たちの体罰は日常の風景だった――。

確かに、『ラムネモンキー』で描かれている「1988年」は、現代から見ると「異世界」に違いない。けれど、50歳前後の世代にとってはありありとその光景が蘇ってくる。

反町隆史、大森南朋、津田健次郎が“三者三様”の「行き詰まったおじさん」を演じる

それを語っている3人はユン／吉井雄太（反町隆史）、チェン／藤巻肇（大森南朋）、キンポー／菊原紀介（津田健次郎）。

カンフー映画に『機動戦士ガンダム』や『超時空要塞マクロス』など、話題に出てくるものが、当時のトレンドよりも遅れているのは、少し古いものをこそ愛する“おたく気質”ゆえだろう（マチルダvsミンメイなんてたまらない！）。

ユンは大手商社に勤める、いわゆる勝ち組のサラリーマンだったが、贈賄容疑で逮捕され、「俺も、終わった」「何年も裁判を戦って、運良く勝ったとしても、俺は幾つだ？ もう、元の職場にも、元の人生にも戻れない」と嘆いている。

チェンは、夢を叶えて映画監督になるもヒットには恵まれず、「原作クラッシャー」などと揶揄され、担当していた作品の監督も降板させられてしまう。フードデリバリーの配達員で食いつなぎながら、「夢ってそんなにいいものかね？ あれも中二病の一種で病みたいなもんなんじゃねえか？ 一度かかるとなかなか治らないやっかいな病」「気がつきゃ50過ぎてて今さら後戻りもできない」と自嘲する。

マンガ家を目指していたキンポーは、家業を継いで理容師に。認知症の母の介護に追われている。「この歳で夢を追うことなんてできないんだよ。若くて何物にも縛られてなくて、そういう時代に決断しなきゃいけなかったんだ。ユンみたいに成功を目指すことも、チェンみたいにやりたい道に突き進むこともできなかった僕は、ずっとここにとどまるしかない」と彼は言う。

それぞれまったく違う人生を歩みながらも、いずれも人生の行き詰まりを感じている。

演じる3人も、若い頃からスター街道ど真ん中を歩んできた反町、名バイプレイヤーとして、サブカル色の強い作品にも数多く出演し、日本の映像界を支えてきた大森、そして、声優を主戦場としてキャリアを築いてきた津田と、その“出自”は三者三様。それが役柄と絶妙に響き合う。

3人は中学時代、一緒に映画研究会で自主映画を作った仲間。

ちなみに、本作のタイトル『ラムネモンキー』は、『ドランクモンキー 酔拳』をオマージュして彼らが作った映画『ラムネモンキー 炭酸拳』から来ていることが、第3話で明かされる（このタイトル回収もおたく心をくすぐる仕掛けだ）。

その映画研究会の顧問となったのが、臨時教員としてやってきた「マチルダ」こと宮下未散（木竜麻生）。

だが、彼女は1988年12月31日に突如行方不明になっていた。

物語は、その真相を追うミステリーだ。

「ふてほど」「もしがく」にも通ずる、昨今のトレンドを抑えた設定だが…

学生時代の仲間が再び集結して、ミステリーが展開されるのは、前期の『良いこと悪いこと』（日本テレビ）や今期の『再会〜Silent Truth』（テレビ朝日）など昨今のトレンドといえる。

また、宮藤官九郎の『不適切にもほどがある！』（TBS）や三谷幸喜による『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ）など、「昭和」的な世界を懐古する作品も少なくない。

古沢良太による本作もそれらの系統にあるといえるだろう。

そうした中で古沢がテーマのひとつに選んだのが「記憶の書き換え」だった。

第1話の冒頭、ある夜の記憶が描写される。

マチルダは空を見上げながら3人に言う。

「私は、私の世界に帰るわ。月の彼方。M78星雲、イスカンダルの近く」

驚く3人にマチルダは続ける。

「君たちには悪いけど、私との記憶はすべて消し去る」

すると、眩い光とともにUFOがあらわれ、マチルダがそれに吸い込まれていく。

それが、本当にあった出来事なのか、どこまでが事実で、どこからが妄想なのか、わからない。

それはこの場面だけではない。

3人の確かな記憶として残っている、自分たちの映画の上映会すら、どうやら中止になっていたようだ。

確かに撮影された13本のビデオテープは存在する（そのうち1本は所在不明）。だが、完成版は見当たらない。

「夢か、幻のようだね。あの頃ここにいた人たち、どこに行ったんだろう？」とキンポーは言う。

「本当に存在してたのかって。中二おたくの妄想だったんじゃないかって」

「昔は良かった」と懐かしむだけでは、取り戻せない“情熱”がある

彼らは蓋をした記憶をこじ開けるため、かつての知人たちを訪ね歩いていく。

記憶は時に自分の都合のいいように書き換えられ、美化された“物語”を作ってしまう。

たとえば、キンポーは不良グループにイジメられていたが、カンフーで撃退した武勇伝として記憶していた。だが、実際は一度反撃したものの、怒りを買ってその後何度となく殴られていた。

そのグループのリーダー・佃は更生して、老人介護施設の代表となっていた。

「若い頃は散々ヤンチャをしまして」「でも、人生はやり直せる」と。

謝罪する佃に対し、キンポーはこう返答する。

「さぞ、気持ちいいでしょうね。勝手に更生して、昔の悪事をヤンチャと言い換えて、セピア色の思い出にするのは」「昔は悪かったけど、愛する人と出会って真面目になった？ 人に尽くす喜びを知った。みんなそんな“物語”が大好きだ。けど、傷つけられた人はどうなるんですか？」

だが、キンポー自身もまた、マンガ家の夢を諦めた理由を「家族のため」という美しい犠牲の物語にすり替えていた。

けれど、そうではなかった。

自分には表現への「衝動」が欠けていたという残酷な事実があり、また、「カッコいい母のような理容師になりたい」と自ら選んだ道だった。もう夢は、別の形で叶っていたのだ。

人は美しい物語を作らずにはいられない。「昔は良かった」と懐かしんでいれば、少しの間、現実のつらさを忘れさせてくれる。それも物語の力だろう。けれど、そのノスタルジーのベールを剥いだ時、何が見えてくるのか。

『ラムネモンキー』は、単なる昭和懐古ドラマではない。都合よく塗り替えられた過去の記憶を問い直し、その痛みと向き合うことで、もう一度「人生」に情熱を取り戻そうとする物語だ。

