炭鉱への輸送路線として建設

山口県の新山口〜宇部間を結ぶJR西日本のローカル線「宇部線」は、両端がJR山陽本線と接続しつつ、海沿いを大回りで走ります。この路線は、数あるJR（国鉄）線の中でも特に複雑な経緯を持っています。

【過疎路線ではない！】これが複雑な経緯で完成した「宇部線」です（写真）

宇部線は、1908（明治41）年の宇部炭鉱の操業開始をきっかけに建設が始まりました。1910（明治43）年には山陽本線の宇部駅が開業し、石炭輸送を目的とする「宇部軽便鉄道」が設立されます。この鉄道の軌間（レールの間隔）は最初、762mmを想定していましたが、山陽本線直通の必要性を踏まえ国鉄と同じ1067mmが採用されました。

1914（大正3）年、最初の区間である宇部〜宇部新川間が開通し、1921（大正10）年には宇部軽便鉄道が宇部鉄道に社名を変更。そして以降、路線の延伸が続き、1925（大正14）年に宇部〜小郡（現・新山口）間の全線が開通しました。

宇部〜小郡間が直流1500ボルトで電化された1929（昭和4）年、別会社の宇部電気鉄道が後の小野田線の一部となる沖ノ山旧鉱（後の宇部港、後に廃止）〜新沖山（現・小野田港付近、後に廃止）間を開業します。

宇部鉄道は、宇部電気鉄道との直通を図るべく沖ノ山旧鉱駅までの支線を開設。しかし宇部電気鉄道は架線電圧が600ボルトで直通できず、貨物輸送は不便な状況でした。

旅客も不便でした。宇部鉄道の宇部（現・宇部新川）駅と宇部電気鉄道の沖ノ山旧鉱駅は300mほど離れています。また、隣接する小野田市でも、宇部電気鉄道の新沖山駅と小野田鉄道の小野田港駅は離れており、どちらも徒歩移動を強いられる大変不便な状況でした。

JRでも例のない複雑な経緯

1941（昭和16）年、宇部鉄道が宇部電気鉄道を吸収合併し、1943（昭和18）年、宇部鉄道と小野田鉄道が国有化。戦後の1948（昭和23）年にはこれらの路線が現行の「宇部線」と「小野田線」に改称され、さらに国鉄は「宇部、小野田線緊急整備3か年計画」として3区間に短絡線を新設します。

さらに小野田線の電化や架線昇圧も合わせて進め、ようやく現行のルートができあがりました。ここまで複雑な経緯の路線は、JR（国鉄）線でも、ほとんど例はありません。

その後、宇部港（旧・沖ノ山旧鉱）駅は1961（昭和36）年に旅客営業が廃止され、貨物専用に。なお国鉄は利便性向上のために、1970年代に地盤改良や複線・高架化などを計画しますが、実現には至りませんでした。

かつて美祢線の美祢駅に多数向かっていた貨物列車も、宇部興産専用道路の開通で本数を減らし、2009（平成21）年に全廃されます。

現在、宇部線は快速列車も廃止され、普通列車のみです。全線にわたり国道190号が並行しており、新山口〜宇部新川間は特急バスも走っています。所要時間は41分で、宇部線より10〜15分程度速いことから、小野田線とともにバス転換（BRT化）を検討されたこともありました。しかし整備費用が153億円もかかり、採算性も厳しいことから断念されています。

では、実際の利用状況はどうなのでしょうか。

2025年11月の火曜、新山口10時19分発・宇部新川行きの普通列車に乗りました。発車時刻より30分早くホームに到着したにもかかわらず、105系電車にはすでに乗客が乗っており、発車を待っていました。10時19分の後は12時2分と間が空きますが、のんびりした印象です。

105系は1981（昭和56）年の登場時から、一貫して宇部線を走っています。体質改善工事は受けていますが、国鉄通勤形の雰囲気を残した車内です。ロングシートの座り心地は良く、その部分も国鉄型の良さを感じます。2004（平成16）年からの改造でトイレが追加されていました。

山陽本線急行が宇部線を経由する案もあった？

列車は28人を乗せて定刻に出発し、田園風景をのんびりと走ります。

各駅での乗降はほとんどなかったため、阿知須での2人乗車や、岐波での4人下車が大きな動きに感じます。築堤の上を進む列車からの見晴らしは良く、さらに進むと田園にソーラーパネルが増えてきます。2両編成ですが、車掌が乗務して巡回していました。

10時54分の床波で1人下車・4人乗車。カーブが増えて、見通しが悪くなります。11時の草江で小学生の集団が18人乗車し、車内がにぎやかに。ちなみにこの駅から山口宇部空港までは徒歩7分の距離ですが、「宇部空港駅」とは名乗りません。

11時6分の東新川で5人乗車、11時8分の琴芝で小学生の集団を含む19人が下車し、11時10分、終点の宇部新川に到着すると24人が下車しました。

宇部新川は宇部市の中心駅です。1943（昭和18）年に宇部鉄道が国有化された際、当駅が「宇部駅」に、山陽本線の宇部駅が「西宇部駅」になりました。

そして1964（昭和39）年、宇部駅が「宇部新川駅」に、西宇部駅が「宇部駅」にそれぞれ戻されています。宇部商工会議所の要請で改称されました。

宇部新川で下車した24人のうち、19人は向かいに停車している宇部行きの普通列車に乗り換えます。この宇部行きも105系2両編成で、22人が乗車しています。

小野田線と分岐する居能で1人下車、岩鼻で1人下車すると、厚東川の大きな鉄橋を渡ります。しばらく走ると複線となり、列車交換が行われます。ほぼ動きがないまま、11時25分宇部に到着。乗客の大半は山陽本線に乗り換えていきました。

全線乗車しましたが、沿線は市街地も多いものの鉄道利用は少なく残念に思います。1970年代には宇部線を高速化して山陽本線の一部の急行を経由させることも検討されたそうですが、それが実現していたら、もう少し利用されていたかもしれません。

また、宇部新川〜草江〜新山口間で、航空便や新幹線に合わせて快速を運行すると、宇部線の価値を高めることにつながるのではないでしょうか。