秋田市は、今後新たな事業を始めるための予算や緊急的な予算が必要になる場合の財源を確保することを目的に、市独自の補助金制度を含む118の事業を、廃止、または見直す方針を示しました。



事業費の総額は、約6億4,500万円で、市の広報誌の発行回数や、前の市長の重点政策も見直すことにしています。



秋田市は、3つの観点で事業の見直しを進めてきました。



市が期待するような結果が出ているかどうか。





市民生活に影響がないかどうか。そして、国や県などが同じような取り組みを行っていないかどうかです。この判断基準に基づき、市が、来年度以降の廃止や規模の縮小を決めたのは118の事業で、総額は約6億4,500万円にのぼります。国や県の補助金などを除く、市単独の予算、一般財源の額では約3億9,800万円です。廃止や規模を縮小する事業は、市が外部に委託するなどしていた事務作業なども含みますが、市は市民生活や企業・団体の活動にも直接関わっていた事業については、ウェブサイトで公表しています。例えば補助金の制度では、中小企業が行う省エネ対策のための費用や、一般家庭で再生可能エネルギーを導入する場合の費用を補助する取り組み、あわせて3,083万円余りの事業を廃止します。ほかには、市の広報誌「広報あきた」の発行を月2回から月1回にするなどして2,730万円余りの広報活動費を削減するほか、穂積前市長の重点施策だった“高齢者に優しい社会づくり”、「エイジフレンドリーシティ」の普及・啓発活動を終了し、560万円を削減します。市は、現在会期中の市議会で事業の廃止や見直しを反映した新年度の当初予算案を審議し、廃止や見直しが妥当かどうか、議員からの意見も聞くことにしています。♢♢♢♢♢来年度以降、廃止や縮小の対象となっている118件のうち、「主な事業」として市民向けに公表されている事業は75件です。

公表されている事業はこちらで確認できます。



秋田市ホームページ「事業見直しについて」

https://www.city.akita.lg.jp/shisei/yosan-zaisei/1009189/1049824.html