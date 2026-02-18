衆議院選挙後の特別国会が18日召集されました。



改めて選出された高市総理大臣率いる与党が圧倒的多数の議席を占める中、どのように政権運営が行われ、県民が1票を託した“秋田の議員”がいかに存在感を示していくかが引き続き焦点の一つです。



特別国会召集日の18日。



衆議院選挙で当選した議員たちが続々と国会にやってきました。



今の“秋田の議員”の中で最も多い当選8回の自民党、御法川信英氏と、次いで多い6期目の冨樫博之氏はこれまでに省庁の副大臣を歴任しています。





初当選議員も多い中、経験豊富な2人がどのように存在感を示すかが焦点の一つです。国民民主党の村岡敏英氏が衆議院議員を務めるのはこれが4回目で、党の中ではベテランに位置づけられます。参議院と合わせると最も議席が多い野党になった国民民主党の中で、どのように高市政権と向き合い、選挙期間中に訴え続けた「秋田の声を国会に届ける」という役割を果たせるか、手腕が問われます。2回目の当選を果たした自民党の福原淳嗣氏は高市政権のもと、そして党の中で、いかに実績を積み重ねていけるか、成果も注目されます。選挙を経て6人から4人に減った“秋田の衆議院議員”が、まずは特別国会で県民から受けた負託の実現に臨みます。