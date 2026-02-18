高橋文哉、山田裕貴・北村匠海に自分から連絡できず「言ってくれてるんですけど…」

2月17日深夜放送のニッポン放送『高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス)』にて、高橋文哉が俳優仲間に自分から連絡できない理由を明かした。

【関連】高橋文哉、北村匠海が紅白の『あんぱん』ステージでくれたサインに感激「1番嬉しかった」

番組冒頭のトークで、高橋は多忙だと明かしつつ、月曜日の『オールナイトニッポン』を担当する山田裕貴の名をあげ、「裕貴さんがほんとにすごいと思います」「裕貴さんが今（『山田裕貴のオールナイトニッポン』）1時〜3時か。ほんとにすごいと思う」とコメント。

続けて、「僕、裕貴さんとずっと『ご飯行こう』とか、『家遊びに行かせてください』とか言わせてもらってるんですけど、忙しそうすぎて全然連絡できないですね」「いつも言ってくれるんですよ。『ほんとに気にしないでいいから、行けない時は無理して行かないし、行けなかったら行けないでちゃんと言うから、気遣わないで連絡してね、文ちゃん』って、ずっと言ってくれてるんですけど、いやいや無理です」と、どうしても遠慮してしまうと話した。

さらに、「匠海くんとかもそうですね、忙しそうすぎて。ラジオとは関係ないですけど、忙しそうすぎて連絡できないっていうのが非常にあって」と北村匠海の名も出した。

そして、「でも、匠海くんは、時折僕のSNSとか何かしら見て、『文哉元気？』『そろそろ行く？』みたいな連絡をたまにくれるんです」「それが来た時には、もう5日以内に絶対に行ける日を1個出すっていう。どんなに忙しくても、『ここ2時間ぐらいだったら夜行けるかもしれないです』みたいな。って言うと、匠海くんが行けたら、匠海くんが行けた場合は行ったりするんですけど」と交流を明かした。

その上で、「僕、ほんとにここ2年ぐらいで、圧倒的に友達が減ったんです…」と明かし、自身も俳優仲間から忙しそうだと思われており、なかなか連絡が来ないとこぼしていた。