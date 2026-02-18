「皆さん心配しないで」涙のフィギュアV候補に盟友がエール　「私たちは結束しています」「彼女はとても強い人」【冬季五輪】

SP3位発進のリウ(左)は同13位のグレンにエールを送った(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月17日、フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）が行われた。日本勢が78.71点の中井亜美が1位、77.23点の坂本花織が2位、74.00点の千葉百音が4位と好発進した中、2024年グランプリファイナル女王のアンバー・グレン（米国）が13位と出遅れた。

グレンは冒頭のトリプルアクセルは成功したが、後半の3回転ループが2回転に。SPの必須要素を満たせず、0点となる痛恨のミスが響き、67.39点どまりとなった。演技後は涙を流し、報道陣の取材にも応じられなかった。

同性愛者であること、そしてLGBTQ＋コミュニティーへの支持を公表しているグレンは、大会前から脅迫やSNSでの誹謗中傷に悩まされていることを告白。団体では金メダルを獲得したが、自身はフリーでミスが出て、点数は伸び悩んだ。26歳で初出場の五輪で苦しんでいる。

そんなグレンにエールを送ったのが、同じ米国代表のアリサ・リウだ。ほぼ完璧な演技で、自己ベストの76.59点で3位だったリウは、米ニュースサイト『People』などの取材に対して、こう答えている。