B型が感染拡大傾向に

インフルエンザの患者が再び増加に転じ、2月18日現在、流行するウイルスがA型からB型へと移行し、感染が拡大しています。

街なかで聞いてみました

今シーズン、インフルエンザになった人はいますか？

◇「2人周りでいます。インフルエンザになっている人はB型が多い」

◇「1月にA型で、2月にB型。熱はそんなに高くなくて、せきと鼻水がひどかった」

石川県が18日発表した、47の定点医療機関で、2月15日までの1週間に確認された感染者は、前の週から452人増え、1325人となりました。

1医療機関当たりの患者は金沢で35.94人と、前の週から2倍近く増え、7週ぶりに警報レベルの基準を超えました。

猛威を奮うインフルエンザのB型

石川県野々市市のクリニックには、連日朝から発熱の患者が訪れています。

発熱を訴える患者の検査キットの結果が示すのは「B型の青い線」です。

◇なかざわクリニック・中澤佑介医師…「喉だけ見せてもらっていいですか。赤いですね。今の人はインフルエンザのB型だった。家族内で感染した人がいて、病院に来た。最近多い」

インフルエンザは、A型が流行した後に、B型が流行る傾向にあります。B型は胃の不調や下痢など消化器の症状や、熱が下がった後に再び発熱するといった特徴もあるということです。

◇なかざわクリニック・中澤佑介医師…「2025年は10月くらいに一度ピークが来ていて、例年より早くピークが来たのちに、2026年2月になって（再び）ピークが来ている印象がある。症状としては普通のインフルエンザの症状だが、数が増えてきていて学級閉鎖がある」

2月は1月の「5倍以上」

なかざわクリニックの中澤医師によりますと、1月に比べ2月に入ると、5倍以上の患者がインフルエンザと診断されているといいます。

◇なかざわクリニック・中澤佑介医師…「例年3月くらいにB型はピークということが多いが、それが今年は前倒しになっている印象。恐らく雪が降ったことによる免疫の低下や乾燥によって感染拡大していると思うが、例年より早いなという印象はある」

特に子どもがいる家庭では、家庭内で感染が広がるケースが多いということで、今後、対策の徹底が必要と言えます。