M-1セミファイナリスト、くるま＆MEGUMIの熱愛報道に「羨ましい」と吐露。「でも既婚者じゃねーかwww」
『M-1グランプリ2025』（テレビ朝日系）で準決勝に進出したことでも知られるお笑いコンビ・ひつじねいりの松村祥維さんは2月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高ははしごだか）さんと俳優のMEGUMIさんの熱愛報道について言及し、話題となっています。
【投稿】ひつじねいり松村、熱愛報道に「羨ましい」
この投稿には「切実な叫び」「悔しさが伝わってきますw」「世代ドンピシャだからな」「大逆転劇、楽しみにしてます！」などの声が。しかし「結婚してるやんけwww」「でも既婚者じゃねーかwww」といったツッコミも寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「悔しさが伝わってきますw」松村さんは『週刊文春』（文藝春秋）が報じた高比良さんとMEGUMIさんの熱愛報道についての投稿を引用し「ほんまに羨ましい」と吐露。また「歯くいしばって売れるしかあらへん」ともつづっています。切実さを感じる投稿に、ファンからはさまざまな反応が寄せられました。
「誰もくれへんさかい」14日には「誰もくれへんさかい、わしはわしからチョコもらうんや」と投稿した松村さん。自身のイラストがプリントされたチョコレートの写真を載せています。ファンからは「めっちゃ欲しいんだけど」「まっちゃんが関東で1番面白い」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
