少しずつ心の距離が近づいていく、正反対の性格を持つふたりの男子高校生。ただのクラスメイトでも友だちでもない、この気持ちの正体は？【書評】

少しずつ心の距離が近づいていく、正反対の性格を持つふたりの男子高校生。ただのクラスメイトでも友だちでもない、この気持ちの正体は？【書評】