アーティストグループ「Number_i」の岸優太さんが自身のインスタグラムを更新。グループ初の恋愛ソングとして大きな話題を呼んでいる新曲『3XL』 に合わせ、自らエレキギターを演奏する動画を公開しました。



【写真を見る】【 Number_i ・岸優太 】 「3XL弾いてみた」 モノクロ動画で魅せるギター演奏にファン歓喜



岸さんは「3XL弾いてみた」とシンプルにコメント。公開されたモノクロ動画では、ベースの効いたトラック に合わせてリズミカルにギターを奏でる岸さんの姿が映し出されています。





岸さんは、黒いキャップに白いTシャツというラフなコーディネート。背後に並ぶマイクやキーボードなどの機材が並ぶプライベート感溢れるスタジオのような空間からは、日々音楽制作に没頭するストイックなムード が伝わってきます。





この投稿に対し、ファンからは「めちゃくちゃ弾く岸くんが見れて嬉しい！」「楽しいのが伝わってくるよ」「音に身を委ねてる岸くん最高！」「直に聴ける機会がありますように！！」といった熱い反響が寄せられています。







平野紫耀さんがプロデュースした「3XL」 は、1月29日の配信開始からわずか1日と50分でMVが1000万回再生を突破するという、グループ史上最速の快挙 を成し遂げた楽曲。平野さんは1月に放送されたTBSのインタビューに対し 、「ミュージックビデオの方が先に思い浮かんでいたので、絵コンテができてから歌に入るっていう、ドラマの書き下ろしのような特殊な作り方をした 」と、映像先行のクリエイティブについて語っていました。







