¡Ú ¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄ ¡ÛµðÂç¥¬¥ó¥×¥é¤Ë¾×·âàÂ©»Ò¤¬¹ç³Ê½Ë¤¤¤ÇÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¿á¥Õ¥©¥í¥ï¡¼ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡Ö¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Â©»Ò¤Î¹ç³Ê½Ë¤¤¤ÎÉÊ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄ ¡ÛµðÂç¥¬¥ó¥×¥é¤Ë¾×·âàÂ©»Ò¤¬¹ç³Ê½Ë¤¤¤ÇÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¿á¥Õ¥©¥í¥ï¡¼ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡Ö¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡×
ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤¬¹ç³Ê½Ë¤¤¤ÇÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¥¬¥ó¥×¥é¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤¿¤½¤ÎÈ¢¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤¬°ìÊú¤¨¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤Ç¤«¤¤¤È¤Ï¡ª¡×¤ÈÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¶ÃØ³¤ÎÉ½¾ð¡£¤½¤Îà¥¬¥ó¥×¥éá¤È¤Ï¡ÖPREFECT GRADE UNLEASHED 1/60 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¡Ê¥Ë¥å¡¼¡¦¥¬¥ó¥À¥à¡Ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¼Âºß¤¹¤ë¥¬¥ó¥À¥à¤ò·úÂ¤¤¹¤ëÂÎ¸³¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢³°Áõ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹ü³Ê¤äÆâÉôÉôÉÊ¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òà¼Âºß¤¹¤ë¤â¤Îá¤È¤·¤ÆÀß·×¡£ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¸å¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¥¬¥ó¥À¥à¤µ¤Ê¤¬¤é¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢·àÃæ¤ÇÂÎ¹â22m¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜÂÎ¤Î¤ß¤Ç¹â¤µ37cm¶á¤¯¤Ë¤â¤Ê¤ëÂç·¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Ï¡¢1988Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡¡µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò¤¬¥¬¥ó¥À¥à¤ò¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥°¡Ö¥¹¡¼¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ä¡Ö¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦½ËÊ¡¡¢¡ÖËÍ¤âÍß¤·¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤ì²¶¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÖÍß¤·¤¤¤«¤é¼ê¤ËÆþ¤ë¥×¥é¥â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á¢Ë¾¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¤À¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹ÄÅÅÄ¥Ñ¥Ñ¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
°æ¤ÎÆ¬Àþ,
¾åÅÄ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
À¸²Ö,
¥À¥¤¥¹,
ÆÁÅç,
°ÖÎîº×,
¾¦Å¹³¹,
¾²ÃÈË¼