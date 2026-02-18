3児の母・中村江里子アナ「毎朝の習慣」自家製ジュース披露「健康そのもの」「美しさの秘訣」の声
【モデルプレス＝2026/02/18】フリーアナウンサーの中村江里子が2月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。自家製ジュースを公開し、話題となっている。
【写真】56歳ミラノ移住の元フジアナ「毎朝の習慣」自家製ジュース
中村は「Buongiorno」とイタリア語での朝の挨拶をつづり、写真を投稿。「毎朝の習慣」と記し生ジュースを作っていることを報告した。具体的には「次女にはオレンジ 私はレモンを絞って」と、バナナやオレンジなどの果物を背景にして濃いオレンジと鮮やかな黄色のジュースが入った2つのグラスの写真を披露している。
この投稿に「健康そのもの」「新鮮な味がしそう」「レモンのジュース気になる」「母の愛が感じられるジュース」「美しさの秘訣ですね」などと反響が集まっている。
中村は1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】56歳ミラノ移住の元フジアナ「毎朝の習慣」自家製ジュース
◆中村江里子、手作りジュース公開
中村は「Buongiorno」とイタリア語での朝の挨拶をつづり、写真を投稿。「毎朝の習慣」と記し生ジュースを作っていることを報告した。具体的には「次女にはオレンジ 私はレモンを絞って」と、バナナやオレンジなどの果物を背景にして濃いオレンジと鮮やかな黄色のジュースが入った2つのグラスの写真を披露している。
◆中村江里子の投稿に反響
この投稿に「健康そのもの」「新鮮な味がしそう」「レモンのジュース気になる」「母の愛が感じられるジュース」「美しさの秘訣ですね」などと反響が集まっている。
中村は1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】