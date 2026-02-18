GYUTAE「人生悔いなく」それぞれの幸せ重視する大切さ「行動力あるのが全てじゃない」
【モデルプレス＝2026/02/18】整形級の激変メイク動画を中心に爆発的人気を誇る美容クリエイター・GYUTAE（ギュテ）が14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。最近考えが変化したことを明かした。
【写真】30歳イケメンのすっぴん
◆GYUTAEが幸せに感じること
GYUTAEはメイクをしながら近況トーク。最近時間の使い方について考えたといい「人生悔いなく死にたい」と話し「今自分が思ったことをちゃんとしておきたい」と意味を説明した。家にこもっていても新しい経験が増えるわけではないためもっと有意義な時間の使い方がある、という意見があることにも理解を示しつつ、「一方僕は家に居て猫ちゃんと戯れながら暮らしていくのがすごく幸せなタイプだからそれが幸せなんです」と幸せに感じることは人それぞれであることを伝えた。
◆GYUTAE、幸せの判断基準
さらに海外に頻繁に行く友人が多いため、今までは自分も行って経験を積まなければと思っていたが、海外に限らず「自分がしたいことをちゃんと悔いなくその瞬間にできているかどうかっていうのが僕の中の判断基準」と行動する際の指針がはっきりしたという。考えが変化したのは「自分の選択に後悔しないっていう意味合いでいうと僕は行動力あるのが全てじゃないというか、家にずっといるのも選択の1個だし、それが幸せなら僕はそれが1番」と感じたからだと明かした。
ほかにもNetflixのアカウントが乗っ取られた話やヘラヘラ三銃士のありしゃんとの意外な交流などを語っている。（modelpress編集部）
